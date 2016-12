CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: CLUB CINESI INTERESSATI A SPALLETTI? ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016 - Luciano Spalletti non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma e la sua situazione preoccupa i tifosi giallorossi visto che la fine del rapporto è fissata per il prossimo giugno 2017. Secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport' pare che a complicare la questione ci sia anche la Cina, paese in cui il tecnico della Roma vanta diversi estimatori che sarebbero pronti ad offrirgli dei contratti con delle cifre astronomiche. Qualche squadra potrebbe essersi già fatta avanti, pare che Spalletti non sia poi così indifferente alle proposte delle squadre orientali tanto che la decisione di lasciare la Roma a giugno non sarebbe poi un'idea remota. Il mancato raggiungimento di uno dei tre obiettivi stagionali, ovvero campionato, Champions League e Coppa Italia, metterebbe il tecnico in una posizione scomoda, ma l'amministratore delegato della Roma ha parlato di un incontro nei primi mesi del 2017 per decidere insieme il futuro del tecnico.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: INTRIGO SABATINI-MASSARA-SPALLETTI ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016 - Lo sgarbo di calciomercato della Juventus per Thomas Rincon non è passato di certo in modo indolore a Roma. Ne esce malconcio il ds Massara che al suo esordio da ds subisce subito una sconfitta. Cosa che, vociferano i maligni mai e poi mai sarebbe capitata a Sabatini, vedi i casi positivi per la Roma di Nainggolan e Perotti lo scorso gennaio. A rimanerci più male di tutti pare essere stato Luciano Spalletti che aveva chiesto un centrocampista fisico per alzare la diga a centrocampo. Qualcuno a Roma dice che Spalletti avrebbe ricevuto una offerta milionaria dalla Cina e che ci stia seriamente pensando. Finì così la sua prima avventura romana quando fu contattato dallo Zenit, fu corteggiato e alla fine se ne andò dimettendosi dopo una brutta sconfitta casalinga con la Juventus. Stavolta non dovrebbe ripetersi la storia. ma mai dire mai da queste parti. Dicevamo perso Rincon, il nuovo obiettivo di calciomercato della Roma pare essere Torreira della Sampdoria. Un centrocampista dalle caratteristiche diverse rispetto a Rincon. Un giocatore più manovriero, alla Pizarro. Un tipo di calciatore che la Roma oggi non ha in organico e che potrebbe piacere anche al tecnico della Roma. Quello che sarebbe interessante da capire è come farà la Roma a tirare fuori i 15 milioni richeisti dalla Sampdoria.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: INTRIGO SABATINI-MASSARA-SPALLETTI ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016 - Fossimo ai tempi di Walter Sabatini, potremmo affermare che nonostante i depistaggi mediatici la Roma ha già in pugno Depay e Rincon che sono i veri due obiettivi di questo calciomercato di gennaio. Però qulche dubbio ci viene anche se da quel che sappiamo il buon vecchio Walter dal raccordo anulare sta comunque consigliando il suo vice Massara. E lo stesso Luciano Spalletti ha ammesso che questa Roma è ancora di Sabatini. E anche dal punto di vista operativo. Il legame tra il mister e l'ex ds è ancora molto forte, tanto che qulcuno sussurra che i due potrebbero finire insieme in un'altra squadraq (l'Inter?). Sta di fatto che Spalletti nelle sue interviste degli ultimi due mesi non ha mai citato il nuovo ds massara ma sempre Sabatini. I tre comunque stanno lavorando in simbiosi. I nomi sul tappeto sono quelli che girano e il metodo di lavoro è quello di sempre: 10 piste diverse per un solo obiettivo: come vice salah il preferito di Sabatini è Depay, quello di Spalletti è il Papu Gomez, quello di massara è El Ghazi. per il centrocampo pare esserci un'unica opzione: Thomas Rincon del Genoa. la questione è come arrivarci. Con uno scambio con Iturbe o soldi che arriverebbero dalla cessione di Iago Falque al Torino. L'inserimento della Juve serve solo a chi deve vendere i giornali.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: GLI ESTERNI ALTERNATIVI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016 - Al ds Massara non mancano le alternative di calciomercato e sono due i nomi più gettonati in questi giorni. Il primo è quello di Anwar El Ghazi, olandese classe 1995 ed uno dei tanti talenti grezzi emersi dal vivaio dell’Ajax (quest’anno per lui 18 presenze in prima squadra tra campionato e coppe, con 6 gol). A lui si era interessato anche il Milan nei mesi scorsi, ora la Roma ci sta pensando perché El Ghazi ha numeri per competere sia dal punto di vista tecnico che atletico. Con l’Ajax si potrebbe impostare un discorso di prestito con successivo diritto di riscatto, vedremo se la società olandese vorrà venire incontro alle esigenze della Roma. Che altrimenti potrebbe virare su un altro giovane, il belga di origini zambiane Charly Musonda, classe 1996 attualmente al Betis Siviglia ma di proprietà del Chelsea. L’interesse della Roma nei suoi confronti è stato segnalato da più parti, Sky Sport ad esempio ha confermato che i giallorossi hanno inserito il ventenne nella lista degli osservati speciali. La controindicazione riguarda però le condizioni fisiche di Musonda, che da metà ottobre ha disputato solo 13 minuti ufficiali per problemi ad un ginocchio. Ora il giocatore sembra in via di guarigione, in ogni caso la condizione affinché la Roma possa provare ad acquistarlo è un’altra: che il Chelsea lo richiami dall’attuale prestito in Spagna.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: VERDE, FUTURO IN SERIE A? (OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Daniele Verde sta disputando una stagione esemplare con la maglia dell'Avellino tanto da suscitare l'interesse di diversi club italiani in vista della sessione invernale del calciomercato. Il giocatore è di proprietà della Roma ed è attualmente in prestito all'Avellino: cinque gol e tre assist in Serie B in questa prima parte di stagione, la Roma non ha intenzione di riportarlo nella Capitale ma secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' ci sono già due squadre italiane interessate al giovane. Le squadre in questione sono Sassuolo ed Atalanta che hanno già chiesto delle informazioni al club giallorosso per portare in Serie A il giocatore in vista del mercato invernale. Difficilmente l'Avellino vorrà privarsi di Verde che sta facendo molto bene in Serie B ma a decidere sarà sempre la Roma visto che i giallorossi detengono il cartellino del giocatore. Il Sassuolo e l'Atalanta cercano un profilo del genere, capace di essere fondamentale nell'impostazione di gioco e soprattutto che possa regalare gol nella seconda parte di stagione.

© Riproduzione Riservata.