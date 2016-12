Calciomercato live Milan news/ Da Orsolini a Keita Balde, tante idee ma confuse! Ultime notizie, oggi 28 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: DA ORSOLINI A KEITA BALDE (OGGI 28 DICEMBRE 2016) Balde resta uno degli obiettivi del Milan di Vincenzo Montella, che deve però fare i conti con un calciomercato a costo zero in vista della sessione invernale. In questo calciomercato del Milan le idee sono molte ma per ora appaiono altrettanto confuse. Si passa dal giovane e talentuoso Orsolini dell'Ascoli a Keita Balde della lazio. Le teste pensanti del calciomercato sono due: i cinesi tramite il ds in pectore Mirabelli e berlusconi attraverso il solito Berlusconi. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere l'attaccante a parametro zero e per questo motivo ha presentato una sorta di ultimatum agli agenti per quanto riguarda la questione rinnovo. Se dovesse arrivare un altro rifiuto, allora Claudio Lotito deciderà di mettere Keita sul mercato ma la base d'asta sarà di 30 milioni di euro. Una cifra spropositata per il Milan che non riuscirebbe a raggiungere quella somma neanche con la cessione di Luiz Adriano, con quella di Bacca invece i rossoneri potrebbero arrivare al cartellino di Keita, sempre in rottura con i biancocelesti e voglioso di ricominciare un'altra esperienza, magari proprio in Italia. Il discorso potrebbe essere rimandato a giugno, sempre se non arrivi una squadra che metta sul piatto la cifra richiesta da Claudio Lotito.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: OGGI L'INCONTRO PER LUIZ ADRIANO (OGGI 28 DICEMBRE 2016) -Luiz Adriano è pronto a lasciare il Milan in questa sessione invernale del calciomercato, oggi potrebbe essere decisivo per definire il futuro dell'attaccante. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il giocatore brasiliano è vicinissimo allo Spartak Mosca, oggi a Rio l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani incontrerà il procuratore di Luiz Adriano, Gilmar Veloz, per trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti considerando che il Milan risparmierebbe circa 30 milioni di euro lordi sul monte ingaggi con la cessione dell'attaccante in Russia. L'accordo con lo Spartak Mosca c'è già, bisognerà discutere degli ultimi dettagli visto che il club russo non intendeva accollarsi l'intero ingaggio di Luiz Adriano, Adriano Galliani discuterà proprio di questo oggi con l'agente del giocatore per trovare una soluzione e chiudere in fretta l'affare anche se difficilmente i rossoneri reinvestiranno quei soldi sul mercato.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: PARLA SUSO (OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Suso sta disputando una stagione meravigliosa con la maglia del Milan, uno dei migliori nella rosa di Vincenzo Montella. L'esterno spagnolo ha parlato ai microfoni di 'Marca' per parlare del suo futuro visto che è stato accostato a diverse squadre per la prossima sessione di calciomercato e con un rinnovo che non tarderà ad arrivare. "Con Galliani ne abbiamo parlato per due settimane: rimangono due o tre punti da vedere ma non ci saranno problemi e la firma sul rinnovo del contratto arriverà presto, visto che per ora non desidero nient'altro" commenta Suso che è tornato a Milano dopo il prestito al Genoa. Suso parla anche della situazione di Carlos Bacca, nome caldo in vista del calciomercato di gennaio: "Credo che resterà, glielo chiedo e mi dice che è molto felice, quindi credo che resti a Milano. Sappiamo però che nel calcio tutto cambia da un momento all’altro, per noi è meglio che non si muova" conclude Suso smentendo tutte le voci che vedono sia lui che Bacca lontano da Milano in vista della sessione invernale del calciomercato.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: NUOVO TENTATIVO PER MILAN BADELJ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Sono diverse le trattative che Adriano Galliani sta mettendo in piedi. La priorità è quella di trovare i soldi necessari per gli acquisti. Il primo colpo richiesto da Vincenzo Montella è un centrocampista. Silvio Berlusconi vorrebbe a tutti i costi Pellegrini del Sassuolo: giovane, forte e pure italiano. Però su Luca Pellegrini ha una una via preferenziale la Roma, un diritto di recompra. Il costo del cartellino di pellegrini è sui 10 milioni, bene o male quanto Milan badelj, l'altro obiettivo di calciomercato di Galliani. All'apertura delle trattative, tra meno di una settimana, i rossoneri dovrebbero con ogni probabilità cedere Luiz Adriano, sempre più vicino al trasferimento nel campionato russo, sponda Spartak Mosca. I biancorossi di Russia sarebbero pronti a mettere sul piatto 4 milioni di euro, un'offerta che accontenterebbe il Milan. Archiviato l'addio del brasiliano, il Milan proverà a chiudere con la Fiorentina per Milan Badelj. Il centrocampista croato piace da tempo ai rossoneri e a gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo del Diavolo. Certo, la concorrenza per Badelj è elevata, in più i rossoneri non hanno fondi illimitati per operare sul mercato. In ogni caso un tentativo verrà fatto. Certo, se i cinesi saranno d'accordo.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: OBIETTIVO BADELJ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Nonostante l’avvento dei nuovi proprietari cinesi, per il calciomercato di gennaio 2017 i tifosi del Milan dovranno portare ancora pazienza. Come confermato anche dai nuovi investitori orientali, anche l’imminente sessione invernale si baserà sull’autofinanziamento: torna quindi d’attualità la regoletta di ‘gallianesca’ memoria, “prima di vende poi si compra”. Non sembrano esserci quindi grosse novità di calciomercato all’orizzonte per il Milan, la caccia grossa partirà (salvo nuovi imprevisti) nella prossima estate. S’intravede in ogni caso uno spiraglio operativo, perché stando ai recenti rumors lo Spartak Mosca è molto interessato a Luiz Adriano, attaccante brasiliano di 29 anni che non sembra rientrare nei piani di Vincenzo Montella, a dispetto di un ingaggio tra i più alti dell’intera rosa (circa 3 milioni di euro a stagione, contratto fino al 2020). Se i russi dovessero fare sul serio per lui, il Milan potrebbe organizzare un colpo a centrocampo: riflettori puntati su Milan Badelj, croato classe 1989 che la Fiorentina valuta circa 12 milioni di euro. Come ha riportato Sky Sport, i viola cederebbero il loro perno di centrocampo solo a titolo definitivo, quindi è da escludere un’eventuale trattativa sulla base del prestito. Al momento l’affare passerebbe dalla cessione di Luiz Adriano: nel frattempo il Milan spera che la concorrenza non metta i bastoni tra le ruote, e in tal senso l’accelerata dell’Inter per il brasiliano Lucas Leiva (Liverpool) può essere accolta come una buona notizia, dall’altra parte del Naviglio.

