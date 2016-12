Rincon / Calciomercato Juventus News, i numeri del centrocampista. Domenica a Vinovo, Roma beffata (ultime notizie Oggi, 28 dicembre 2016)

RINCON, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AFFARE FATTO, I NUMERI DEL VENEZUELANO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Rincon e la Juventus, l'affare è praticamente fatto e così comincierà il calciomercato invernale, con i campioni d'Italia in carica che hanno beffato la grande rivale Roma, altra società che era sulle tracce del centrocampista venezuelano. Manca solo l'ufficialità per poter dire definitivamente che Rincon sarà un giocatore della Juventus, ma dovrebbe essere a Vinovo già domenica per cominciare ad allenarsi con i futuri compagni di squadra. In attesa di comunicazioni ufficiali in tal senso, possiamo ripercorrere la stagione fin qui disputata da Rincon con la maglia del Genoa: in campionato ha raccolto 16 presenze su 18 giornate, con un totale di 1394 minuti giocati. Senza dubbio Rincon sa unire qualità e quantità, perché La Gazzetta dello Sport ha indicato numerosi voci nelle quali il venezuelano fa meglio delal media del suo ruolo: recupera infatti ben 6,44 palloni a partita (grande quantità), ma sa poi gestire anche bene il pallone con 42,5 passaggi positivi a partita e 15,56 verticalizzazioni. Attenzione solo ai 2,5 falli di media, ma anche questa grinta non è detto che sia un dato negativo...

RINCON, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AFFARE FATTO, LE CARATTERISTICHE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Rincon sarà il primo acquisto sul calciomercato invernale per la Juventus. Un rinforzo importante per il centrocampo dei bianconeri, che nelle prossime settimane dovrà fare i conti con le assenze di Lemina e Asamoah, che andranno a giocare la Coppa d'Africa con le loro nazionali. Ecco dunque che Rincon potrà garantire alla Juventus corsa, grinta e grandissima quantità: non a caso il suo soprannome è Generale e non gli manca la classica 'garra', la grinta dei sudamericani. Sia però chiaro che pure tecnicamente Rincon ha delle buone qualità, ma è evidente che in un centrocampo come quello della Juventus sarebbe chiamato soprattutto al ruolo di uomo di fatica, un mediano utile anche in squadroni come quello di Massimiliano Allegri. Il vero difetto potrebbe essere la scarsa confidenza con il gol, visto che ne ha segnati solamente sei nella sua carriera, in 266 presenze, anche se nello scorso campionato con il Genoa ne ha segnati tre e dunque anche da questo aspetto dei miglioramenti ci sono stati.

RINCON, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AFFARE FATTO, A VINOVO DOMENICA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Rincon è di fatto il primo colpo della Juventus nel calciomercato invernale. Il centrocampista venezuelano del Genoa arriverà infatti in prestito con obbligo di riscatto alla Juventus, che ha bruciato la forte concorrenza della Roma, anch'essa molto interessata a Rincon. Adesso però non ci sono più dubbi sulla prossima destinazione del giocatore: sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si può infatti leggere che domenica Rincon sarà già a Vinovo, dunque fin dal 1° gennaio il centrocampista lavorerà con il resto della squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. Certo, manca ancora il sigillo definitivo dell'ufficialità dell'affare, con la firma del contratto e le visite mediche, quindi non si può ancora dire apertamente che Rincon sia un giocatore della Juventus, ma appare ormai chiaro che il primo grande affare di calciomercato per il gennaio 2017 sia andato in porto.

RINCON, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AFFARE FATTO? ROMA SCAVALCATA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - La Juventus di Massimiliano Allegri ha messo praticamente a segno il suo primo colpo del 2017, andando a prendere dal Genoa il centrocampista venezuelano Tomas Rincon. I bianconeri hanno nella giornata di ieri compiuto uno scatto deciso nell'affare per il centrocampista classe 1988 e capitano della sua nazionale visto che la Roma di Luciano Spalletti era decisamente in vantaggio nell'affare. Si parla di affare definito per due milioni di euro per il prestito e otto per il riscatto obbligatorio alla fine della stagione. Il calciatore era arrivato al Genoa nell'estate del 2014 a parametro zero dall'Amburgo. In Serie A ha collezionato 78 presenze mettendo anche a segno tre reti. Capitano della sua nazionale ha collezionato con il Venezuela invece ottanta presenze. E' un centrocampista incontrista che gioca di solito da mezzala sinistra, bravo però anche a costruire l'azione. Potrà giocare anche in Champions League visto che quest'anno col Genoa non era in Europa.

RINCON, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANCHE HERNANES NELLA TRATTATIVA? (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - La Juventus è a un passo dall'acquisto di Tomas Rincon dal Genoa, centrocampista venezuelano classe 1988 dotato di grande personalità e che era stato inseguito a lungo dalla Roma. Nell'affare la Juventus potrebbe decidere anche di inserire il cartellino di Hernanes, centrocampista brasiliano che quest'anno ha dimostrato di poter giocare con continuità anche al centro del campo in cabina di regia. Il calciatore classe 1985 era stato già ceduto in estate proprio al Genoa in prestito, ma tutto saltò per il problema avuto dalla Juventus con lo Zenit San Pietroburgo per arrivare ad Axel Witsel. Fu un giorno di fuoco quello che chiudeva il calciomercato dell'estate 2016 con il centrocampista belga costretto a tornare in Russia dopo un pomeriggio a Torino in attesa di firmare per la Juventus. Riaprono le frontiere e ora i bianconeri si faranno vivi ancora col Genoa non solo per Rincon ma magari anche per Hernanes.

