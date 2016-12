Calciomercato live Inter/ News, Jovetic verso il Fenerbahce. Ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: JOVETIC VERSO IL FENERBAHCE (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Jovetic è ormai molto vicino dal lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato con i nerazzurri che comunque devono interfacciarsi con il Manchester City per chiedere l'autorizzazione sei mesi prima del riscatto obbligatorio. Il club che è sul calciatore pronto a chiudere la trattativa è sicuramente il Fenerbahce. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che anche il club inglese sarebbe disposto a lasciar partire il montenegrino. Jovetic sarebbe stato richiesto direttamente dal tecnico del club turco Dick Advocaat che ha molta stima di lui. Da quando è all'Inter l'ex talento della Fiorentina ha trovato sempre meno spazio, senza riuscire quindi a trovare ritmo e continuità. Staremo a vedere se l'affare si concretizzerà o meno.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: FELIPE MELO, VISITE MEDICHE CON IL PALMEIRAS (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Felipe Melo è pronto a lasciare l'Inter in questa sessione invernale del calciomercato che aprirà ufficialmente i suoi battenti la prossima settimana. Secondo quanto riportato da 'Premium Sport' pare che il centrocampista abbia già sostenuto le visite mediche con il Palmeiras ma il suo passaggio al club non è ancora ufficiale. Felipe Melo non ha trovato spazio in questa stagione né con De Boer né con Stefano Pioli, visto che chiedeva continuità ha deciso insieme alla società di optare per la cessione nel mese di gennaio. Nonostante le visite mediche siano state già effettuate manca ancora l'ufficialità dell'operazione visto che non c'è ancora un accordo tra Felipe Melo e l'Inter per quanto riguarda il suo addio alla maglia nerazzurra, e soprattutto per la buonauscita che il centrocampista brasiliano chiede alla dirigenza dell'Inter. Entro lunedì la questione potrebbe essere risolta e avverrà il passaggio completo.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: VERRATTI, SANCHEZ, MARQUINHOS (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - All'Inter, di questi tempi, tra risultati sul campo e calciomercato si respira un clima piacevole, primaverile, nonostante siamo in pieno inverno. Forse queste giornate tiepide a Milano aiutano. Senza dubbio questa Inter cinese pare tranquilla, forte dei propri mezzi, soprattutto economici e finanziari, e con Stefano Pioli al timone il futuro più prossimo appare più roseo. Ed ecco che è arrivato il momento di programmare le prossime mosse di calciomercato. Forte degli ultimi risultati positivi, e di una conduzione dello spogliatoio esemplare Pioli si è imbarcato per un volo diretto in Cina. Destinazione Suning. In questi giorni il mister dell'Inter avrà modo di fare un punto della situazione con la dirigenza nerazzurra e di presentare i propri piani di calciomercato per la squadra del futuro che dovrà essere vincente a livello italiano ed europeo. Le idee di Pioli sono chiare: serve un forte difensore centrale, e gli identikit sono quelli di Manolas per cui servono dai 35 ai 40 milioni per convincere la Roma bisognosa di tanti soldi. E quello di Marquinos del Psg, altro ex Roma per cui servono ben 60 milioni. A cenbtrocampo servirebbe un regista, capace di giostrare la palla e di innescare i tanti giocatori di talento in attacco. Ed ecco che la richiesta top di Pioli sarà Verratti del Psg. Per portarlo via serviranno almeno 50 milioni. Ed infine la ciliegina sulla torta sarà un certo Bernardeschi da Firenze, talentuso giocatore offensivo, pieno di classe, imprevedibilit, ma soprattutto con margini di crescita incredibili. Ad una precisa domanda sul suo futuro lontano da Firenze Bernardesci non ha voluto parlare, ha glissato. Sappiamo quanto sia bravo poi Pioli con i giovani e sicuramente il ragazzo a Milano potrebbe crescere. Costo dell'operione, non facile, almeno 30 milioni. In questo ruolo c'è un sogno che a lungo hanno coltivato anche napoli e Juventus: si chiama Alexis Sanchez dell'Arsenal. Portarlo via a Wenger non è facile e costicchia pure sui 45 milioni.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: LUCAS LEIVA, GLI ULTIMI DETTAGLI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Lucas Leiva è il nome più concreto per il calciomercato dell'Inter: il centrocampista brasiliano del Liverpool, 29 anni, dovrebbe dunque essere il primo innesto per Stefano Pioli nella sessione di gennaio. Lucas Leiva infatti è stato praticamente già bloccato dall'Inter, tanto che si parla di una sua possibile partecipazione al mini-ritiro di Marbella dal 2 al 7 gennaio ed in quel caso potrebbe debuttare già alla prima partita di campionato del nuovo anno, domenica 8 gennaio contro l'Udinese. Il Liverpool ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dell'Inter, dunque niente obbligo per i nerazzurri, che con Lucas Leiva sostituiscono a livello numerico un altro centrocampista verdeoro, cioè quel Felipe Melo che è sul punto di tornare in patria per giocare con il Palmeiras. Per l'ufficialità mancano solo le visite mediche, ma l'affare è ormai fatto.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: SAMPDORIA, CHIESTO ANDREA RANOCCHIA (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - L'Inter vorrebbe cedere qualche giocatore nella sessione invernale del calciomercato, allo stesso momento servirà qualche innesto importante in difesa. Secondo quanto riportato da 'TuttoSport' la Sampdoria starebbe nuovamente sondando il terreno per Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter che è già stato a Genova in prestito. Pare che il club blucerchiato abbia intenzione di chiedere nuovamente il prestito del difensore, anche perchè nelle ultime giornate Ranocchia ha fatto vedere ottime cose in campo con mister Pioli e se dovesse partire Silvestre la Sampdoria si ritroverebbe con un giocatore in meno in difesa. L'Inter allo stesso tempo non vorrebbe di nuovo cedere Ranocchia in prestito, preferirebbe una cessione a titolo definitivo visto che servono soldi da reinvestire sul calciomercato e allo stesso tempo rientrare nei parametri del fair play finanziario. Per ora ci sono solo dei sondaggi, la dirigenza Suning dovrà decidere se lasciar partire Ranocchia o blindarlo insieme ad altri giocatori nerazzurri esattamente come sta facendo la Sampdoria per i suoi gioielli.

