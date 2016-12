CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS/ News, Gagliardini in cima alla lista dei desideri. Ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. GAGLIARDINI E' IN CIMA ALLA LISTA DEI DESIDERI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016 - La Juventus ha messo a segno il primo colpo di calciomercato di gennaio andando a prendere Tomas Rincon dal Genoa. Il calciatore venezuelano però non sarà l'unico arrivo nella sessione di riparazone. Ai bianconeri oltre ad Axel Witsel piace davvero molto Roberto Gagliardini per il quale si potrebbero accelerare le pratiche già da subito. La Juventus comunque vorrebbe lasciare il calciatore crescere con calma all'Atalanta, ma si deve muovere subito per evitare che altri club possano balzare in pole position per andare a prendere proprio Gagliardini. Staremo a vedere, comunque è molto importante il fatto che la Juventus e la Dea abbiamo un buon rapporto. Le due società di recente si sono interfacciate anche per un'altra trattativa che riguarda il difensore Caldara. Gagliardini è un regista di centrocampo in grado di giocare anche però da mezzala grazie a inserimenti partendo da dietro e buttandosi dentro.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS, NUOVO ASSALTO A WITSEL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29DICEMBRE 2016 - La Juventus ha chiuso la trattativa per portare Rincon a Torino, il primo vero colpo della sessione invernale del calciomercato. Prestito oneroso per 2 milioni più 7 da versare con l'obbligo di riscatto, il giocatore sarà a Vinovo già nella giornata di domenica per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il club bianconero. La dirigenza bianconera, però, non molla Axel Witsel, centrocampista dello Zenit che potrebbe arrivare nel mese di gennaio, dopo che la trattativa è sfumata l'ultimo giorno di calciomercato estivo. Il club russo potrebbe cedere il giocatore per ricavare qualcosa visto che il contratto del mediano belga è in scadenza di contratto il prossimo giugno e senza rinnovo potrebbe lasciare la Russia a parametro zero. Sei-sette milioni di euro è la cifra offerta dai bianconeri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', i bianconeri non hanno alcuna intenzione di rinunciare a Witsel.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: BENATIA RESTA A GENNAIO (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Mehdi Benatia non ha avuto una prima parte di stagione esaltante con la Juventus e di conseguenza si sono accese voci di calciomercato sul difensore marocchino, che di fatto ha perso anche il ruolo di prima alternativa alla BBC, visto che in assenza di qualcuno dei 'titolarissimi' ultimamente ha sempre giocato Daniele Rugani. Ecco perché si sono avanzate ipotesi circa un possibile addio di Benatia alla Juventus già a gennaio, voci che però sono state smentite in modo netto dal diretto interessato. Benatia ha detto di rispettare le scelte di Massimiliano Allegri e che il suo unico pensiero è quello di farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa in un ambiente come quello della Juventus, complicato perché bisogna sempre vincere. Insomma, a gennaio nulla dovrebbe cambiare: in difesa gli acciacchi dei tre veterani richiedono ai bianconeri di avere alternative di alto livello, quindi difficilmente la società rinuncerà a un difensore come Benatia.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: TORNA DI MODA IL NOME DI IVANOVIC (OGGI 29 DICEMBRE 2016) -La Juventus ha chiuso il colpo Rincon ma ha deciso di non fermarsi per quanto riguarda il centrocampo, con la sessione di calciomercato che si aprirà ufficialmente la prossima settimana. In attesa del si per Witsel, centrocampista belga dello Zenit che era ad un passo da Torino la scorsa estate, la dirigenza bianconera starebbe monitorando la situazione di Branislav Ivanovic. Come riportato da 'La Repubblica' la Juventus sta aspettando la risposta dello Zenit per Witsel, visto che il club russo dovrà comunicare ai bianconeri se accettare o meno l'offerta dei sei milioni di euro per la cessione del belga ma Beppe Marotta ha deciso di sondare altre piste in attesa di Witsel. Il primo nome è quella del serbo del Chelsea che è in scadenza di contratto con il club allenato da Antonio Conte e nonostante abbia trentun'anni potrebbe essere un ottimo innesto per la Juventus vista la sua duttilità.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: EVRA PRONTO A LASCIARE TORINO A GENNAIO (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - La Juventus sta pensando ai giocatori in esubero e ai rinnovi dei contratti in vista della sessione invernale del calciomercato, visto che bisognerà anche fare cassa per gli acquisti. Secondo quanto riportato dai media il primo che potrebbe lasciare Torino è Patrice Evra: l'ex giocatore del Manchester United sarebbe pronto ad abbandonare la Juventus visto che il suo contratto scade a fine anno e c'è un'opzione per un altro. Massimiliano Allegri non punta su di lui in questa stagione, vorrebbe ritrovare la continuità quindi la decisione più palusibile sarebbe quella di cambiare aria. Il desiderio di Evra sarebbe quello di tornare in Premier League ma fino ad ora non sono arrivate offerte per l'esterno bianconero. Diversa invece la situazione di Stephan Lichtsteiner: lo svizzero sembrava ad un passo dall'addio in estate, ora pare che nell'aria ci sia l'idea di un rinnovo per un altro anno visto che la società ha una prelazione da esercitare il prossimo gennaio. L'Inter si allontana sempre più dal destino di Lichtsteiner.

© Riproduzione Riservata.