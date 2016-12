Calciomercato live Milan/ News, Suso e Romagnoli verso il rinnovo. Ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: SUSO E ROMAGNOLI VERSO IL RINNOVO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Il Milan vuole consolidare gli accordi con due dei giocatori più importanti della sua rosa e cioè il difensore Alessio Romagnoli e il fantasista spagnolo Suso. Secondo TuttoMercatoWeb pare che il centrale ex Roma sia a un passo da un rinnovo fino al 202 con un ritocco dell'ingaggio a 2.5 milioni di euro più bonus. Secondo invece Sky Sport pare che Suso sia pronto a rinnovare dopo un grande avvio di stagione che avrebbe fatto capire come serva davvero in questo momento blindare un calciatore su cui potrebbe scatenarsi un'asta internazionale. Suso era arrivato in punta di piedi dal Liverpool a parametro zero, dopo sei mesi difficili era esploso quando il club aveva deciso di girarlo in prestito al Genoa. In estate è tornato a Milano ed è entrato in pianta stabile tra i tredici titolari che si alternano ogni domenica.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: PARLA L'AGENTE DI BADELJ (OGGI 29 DICEMBRE 2016)Il nome di Badelj è sempre ai primi posti nel taccuino del Milan in vista della sessione invernale del calciomercato ma sarà davvero difficile per i rossoneri arrivare al cartellino del centrocampista della Fiorentina a gennaio. Il procuratore di Badelj, Dejan Joksimovic, ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Corriere dello Sport' chiudendo definitivamente le porte a Milan e Inter: "Si è parlato di tante squadre interessate a Badelj, ma al momento non c'è nulla di davvero concreto quindi credo che fino al 3 o 4 gennaio non si saprà nulla di nuovo. Credo che Milan ed Inter non abbiano i 12-15 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per il cartellino di Badelj" conclude l'agente dell'ex Amburgo, facendo sapere che il club viola non ha intenzione di cedere il mediano a meno di 15 milioni di euro per il mese di gennaio. Difficile però che Badelj rinnovi il contratto con la Fiorentina, in scadenza il prossimo giugno.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: IN ARRIVO FABREGAS E ISCO? (OGGI 29 DICEMBRE 2016) Pare proprio che i cinesi di Milan e Inter vogliano fare sul serio. Anche sul fronte del calciomercato del Milan e questa è la notizia visto che non si capisce quanta sostanza ci sia nei nuovi dirigenti asiatici. Lo vedremo forse appunto in questa sessione di mercato. Pare infatti che potrebbero ad un certo punto uscire allo scoperto e comandare una virata a 360 gradi: ecco i soldi prendeteci il meglio che c'è in circolazione. Ipotesi che sussurriamo e basta, ma che ha qualche fondamento. Intanto i nomi di calciomercato sul taccuino di Mirabelli e Fassone ci siano segnati con la matita rossa due nomi top: Isco e Fabregas. Entrambi centrocampisti di qualità, di inserimento con grande esperienza internazionale. Tutti e due acquistabili con 30-40 milioni. Chissà che i cinesini non decidano gli ultimi giorni di calciomercato di fare un regalone ai tifosi del Milan, magari per agguantare quel posto utile a riconquistare una presenza per l'anno prossimo in Champions League.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: BONAVENTURA, RINNOVO FATTO (OGGI 29 DICEMBRE 2016) Giacomo Bonaventura e il Milan proseguiranno insieme ancora a lungo: il calciomercato è fatto anche di rinnovi di contratto e quello che verrà firmato fra pochi giorni appunto fra Bonaventura e il Milan è certamente fra i più importanti. La firma dunque arriverà all'inizio di gennaio, ma come riferisce La Gazzetta dello Sport l'accordo è già definito. Ci sarà un prolungamento dal 2019 al 2020, ma soprattutto l'ingaggio sarà raddoppiato, passando da uno a due milioni di euro. Si sa che Bonaventura è uno dei giocatori più importanti del Milan attuale, la proprietà Berlusconi e i cinesi di Ses sono perfettamente d'accordo su questo e di conseguenza c'è stata da parte di tutti la chiara volontà di fare in modo che ancora a lungo Jack possa essere un perno del Milan, come lo è fin dal suo arrivo in rossonero a fine estate 2014 dall'Atalanta, uno degli acquisti più azzeccati in stagioni non sempre positive per il club. L'accordo fra Galliani e Raiola (procuratore di Bonaventura) era stato annunciato dallo stesso dirigente, ora c'è anche l'ok dei cinesi: manca davvero solo la firma.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: IL PSG PROPONE JESE' AI ROSSONERI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Jesè Rodriguez si allontana sempre più dal Paris Saint-Germain in vista della sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' il club parigino con l'arrivo di Draxler avrebbe deciso di cedere in prestito l'attaccante, scartata l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo. Pare che nelle scorse settimane il giocatore sia stato offerto da parte di intermediari al Milan di Vincenzo Montella: prestito oneroso con diritto di riscatto che non ha convinto pienamente la dirigenza rossonera visto che il Psg chiede un piccolo conguaglio economico per dire di sì al prestito e questa operazione dovrebbe avere il consenso sia dell'attuale società che della cordata cinese. Da non dimenticare anche l'ingaggio di Jesè che percepisce circa tre milioni di euro a stagione, una nota negativa per il bilancio del Milan che si sta alleggerendo per la cessione di Luiz Adriano. La Roma per ora sembra in vantaggio per il cartellino del giocatore del Psg.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: VIA NIANG, DE SCIGLIO E LUIZ ADRIANO? (OGGI 29 DICEMBRE 2016) Per ora il calciomercato del Milan sta facendo parlare di se per le tante e possibili trattative in uscita. Come abbiamo spiegato ormai diffusamente il Milan anche nella sessione di mercato invernale non potrà operare con soldi freschi ma dovrà ricorrere all'auto finanziamento, e quindi alla sapiente e abile regia di Adriano Galliani. Che in queste ore di pre-calciomercato sta cercando di piazzare qualche esubero di lusso, vedi Luiz Adriano allo Spartak Mosca (spernado di non fare flop come un anno fa). Rimane poi l'incognita Niang, apprezzato dallo staff tecnico milanista ma giocatore di difficle gestione da un punto di vista caratteriale, handicap che non gli ha consentito nemmeno in questo inizio di stagione con tanti minuti in campo di svoltare definitivamente e di fare il salto di qualità. Dovesse arrivare una offerta adeguata Galliani lo lascerebbe partire. Tra le ipotesi per sostituirlo, una delle ultime ore ma di difficile realizzazione è quella di Manuel Iturbe, con due piedi ormai fuori dalla Roma e pormesso sposo al Torino. Anche se è difficile dire di no a questo Milan che gioca bene e che ha nuovamente il vestito della prima della classe. L'altro giocatore in bilico è De Sciglio, ormai chiacchieratissimo nelle ultime sessioni di calciomercato. Prima, in estate la corte della Juventus, oggi a gennaio il tentativo del napoli che è arrivato ad offrire ben 15 milioni di euro. A 20 milioni, cinesi permettendo, Galliani lo farebbe partire. Chiuse le cessioni si andrà dietro agli obiettivi minimi. Badelj è il primo della lista e aspetta solo una chiamnata.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: PRONTO IL RINNOVO DA RECORD PER DONNARUMMA CON UN GIALLO (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Menzione a parte merita il caso Donnarumma. Non fosse altro perché il portiere è un fuoriclasse ed è in mano a un certo Raiola. E le offerte dei club top europei fioccano. Ed ecco allora che il lauto rinnovo col Milan è da leggere in chiave cessione più che in chiave permanenza al Milan. De retto questa è la legge Raiola a cui nessuno può esimersi. Il Milan ha intenzione di blindare Gianluigi Donnarumma dal primo giorno in cui il portiere compirà 18 anni. Il futuro del giocatore sembra sempre in bilico, considerando che la Juventus ha messo gli occhi su di lui come erede di Gianluigi Buffon ed anche altre squadre estere potrebbero offrire cifre elevatissime in vista della sessione del calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' ci sono Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool e Arsenal sul cartellino di Donnarumma ed il Milan ha intenzione di volerlo blindare dai primi mesi del 2017, a partire dal 25 febbraio quando il portiere compirà i 18 anni. Le parti pare abbiano già trovato l'accordo, Donnarumma guadagnerà 5 milioni di euro annui (bonus compresi) per 5 anni quindi il Milan verserà circa 50 milioni di euro lordi in cinque anni per la giovane promessa Donnarumma. L'amministratore delegato Adriano Galliani non ha intenzione di lasciarlo partire, bisognerà soltanto attendere il mese di febbraio per il rinnovo del contratto, una delle poche certezze del Milan.

