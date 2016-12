Calciomercato live Napoli/ News, il Bayern Monaco su Ghoulam, ma... Ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: IL BAYERN MONACO SU GHOULAM, MA... (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Continua a circolare il nome di Faouzi Ghoulam tra i migliori club d'Europa che potrebbero tentare l'assalto già nel calciomercato di gennaio. Il terzino algerino è un calciatore duttile e dotato di buona tecnica, abile sia in fase offensiva che in quella difensiva rimane un obiettivo per molti anche perchè il suo contratto va in scadenza nel 2018. Il Napoli però non sembra intenzionato a cedere il calciatore e anzi ha pronto per lui un rinnovo importante del contratto con un adeguamento importante rispetto ai ''soli'' ottocentomila euro guadagnati in questo momento. Attenzione però perchè oltre al Bayern Monaco su di lui ci sono anche Paris Saint German e Real Madrid. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net però la preoccupazione è che il calciatore possa avere già un accordo con un altro club di livello blasonato.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PRIMA OFFERTA DEL WOLFSBURG PER GABBIADINI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Con l'arrivo di Leonardo Pavoletti a Napoli, Manolo Gabbiadini sembra essere sul piede di partenza in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Wolfsburg sarebbe ad un passo dall'accordo con il Napoli per il cartellino dell'attaccante ex Sampdoria. Il club tedesco è pronto a versare nelle casse del club partenopeo sedici milioni di euro più due milioni di bonus, mentre De Laurentiis valuta Gabbiadini circa venti milioni di euro. Una distanza che si potrà tranquillamente colmare nelle prossime ore, l'offerta non è stata presentata ufficialmente al presidente azzurro ma la trattativa è pronta per essere avviata. Il Napoli aveva intenzione di trattenere Gabbiadini fino a metà gennaio in attesa del recupero di Leonardo Pavoletti ma con il pressing del club tedesco la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Da segnalare anche l'interesse di Southampton, Schalke'04 ed Everton.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PAVOLETTI, OGGI LA SECONDA PARTE DI VISITE MEDICHE (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Leonardo Pavoletti sarà presto un giocatore del Napoli, visto che la firma sul contratto si avvicina. L'attaccante ormai ex Genoa ha passato la notte a Napoli e nella giornata odierna si sottoporrà alla seconda parte delle visite mediche e non dovrebbero esserci sorprese dopo la giornata di ieri. Il dottor Mariani ha parlato questa mattina ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' proprio per commentare il momento di Pavoletti, che alle prese ancora con l'infortunio al ginocchio dovrebbe passare egregiamente le visite mediche odierne: "Ieri ha svolto solo la prima parte delle visite con me, quelle di natura ortopedica. Oggi avrà le altre visite ma ho già fornito la mia relazione di idoneità. Aspettiamo l'esito delle visite mediche di oggi, poi potrà firmare il contratto con il Napoli" commenta il dottor Mariani che svela come il giocatore non veda davvero l'ora di diventare un giocatore azzurro a tutti gli effetti.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: MERTENS, ACCORDO TOTALE PER IL RINNOVO. SCAMBIO COL GENOA IZZO-TONELLI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - E' una notizia di calciomercato che quando arriva la consideravi scontata ma che in realtà non lo è: ci riferiamo al rinnovo che il Napoli ha chiuso con Dries Mertens che firmerà già nelle prossime settimane, visto che è stato trovato l'accordo totale tra il giocatore belga ed il club azzurro. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il prossimo 6 gennaio potrebbe essere la data in cui Mertens apporrà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli fino al 2020. Ci sarà una clausola rescissoria valida solo per l'estero che ammonta a 40 milioni di euro, il presidente De Laurentiis inizialmente non era propenso alla clausola poi è stato trovato l'accordo. C'era la grande volontà da parte di Mertens di continuare la sua carriera al Napoli, considerando che in vista della sessione di calciomercato si sono già fatte avanti Inter, Wolfsburg, Siviglia e Atletico Madrid. Questo nuovo contratto potrebbe legare Mertens al Napoli per tutta la durata della sua carriera visto che il belga compirà 30 anni a maggio quindi tra quattro anni potrebbe decidere di restare a vita con la maglia azzurra addosso. Il prossimo 6 gennaio potrebbe essere una data davvero importante per Mertens.

Veniamo alle altre trattative di calciomercato, poche per ora che il Napoli ha in ballo: ci sarebbe uno scambio di difenzori centrali tra il Napoli e il Genoa con Izzo diretto in Campania e Tonelli (per lui 0 presenze in campionato) a Genova. Tonelli era stato pagato in estate ben 10 milioni, la stessa valutazione che oggi ha Kuolibaly che sarà impegnato con la Coppa d'Africa a gennaio. Per il resto solo titoli di coda: Pavoletti è già agli ordini di Sarri e Gabbiadini ha svuotato l'armadietto in attesa di capire dove andrà a giocare a gennaio. Lontano dal'Italia, diciamo noi.

