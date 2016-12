CALCIOMERCATO LIVE ROMA/ News, ag.Borini: Non parte a gennaio! Ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS, AG.BORINI: NON PARTE A GENNAIO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Tra i tanti nomi fatti per sostituire Mohamed Salah nel calciomercato di gennaio c'è anche quello di Fabio Borini. L'esterno d'attacco ha già vissuto un momento importante nella sua carriera in giallorosso, rimanendo nel cuore della curva sud. E' per questo che quando è ventilata questa voce sicuramente il pubblico ha gradito e si è fatto sponsor di questa ipotesi. Ora tutto però sembra essersi complicato con le parole inequivocabili dell'agente del ragazzo. Roberto De Fanti ha parlato a Pagine Romaniste sottolineando: "E normale che un attaccante che ha venticinque anni anni, italiano e ha anche esperienza internazionale. E' normale che interessi a molte squadre italiane. Fabio è stato molto bene nella capitale, ma ora pensa solo al Sunderland. Non c'è nessuna possibilità che vada via a gennaio. A giugno come per tutti gli altri calciatori si vedrà".

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: PARLA L'AGENTE DI LAXALT (OGGI 29 DICEMBRE 2016) -Diego Laxalt è uno dei nomi accostati alla Roma in questo ultimo periodo per quanto riguarda la sessione invernale del calciomercato. Il procuratore del giocatore del Genoa, Vincenzo D'Ippolito, ha parlato proprio dell'interesse giallorosso ai microfoni di 'forzaroma.info', confermando come la trattativa possa sbloccarsi soltanto nella sessione estiva del mercato. "Laxalt piace molto alla Roma, siamo sempre in contatto con loro ma per ora non c'è nulla di concreto, se non un semplice interesse. E' sicuramente un discorso per giugno, il Genoa ha venduto già Rincon e Pavoletti quindi non credo voglia privarsi anche di Laxalt" commenta D'Ippolito che conferma in qualche modo il forte interesse della dirigenza della Roma per il giocatore rossoblù. L'agente svela anche di gradire parecchio la destinazione nella Capitale a giugno, "meglio della Roma è difficile trovare" conclude Vincenzo D'Ippolito.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: JESE' O DEFREL (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Per Defrel il discorso è molto più complicato per la Roma. Il Sassuolo non vuol priovarsene in questa finestra di calciomercato, ma le offerte che arrivano al partron Squinzi sono tante e alcune perfino allettanti come quella di 30 milioni recapitata dalla Cina. La Roma a certe cifre non può competere e in tal caso temiamo che non basterebbe neppure la volontà del calciatore a spostare la trattativa. Ma sappiamo che questa è solo una delle piste di calciomercatoimbastite dai giallorossi. Dalla Spagna, Las Palmas, è rimbalzata la voce di una trattativa ancora apertissima tra la Roma e Jesé. A detta del ds spagnolo, Jesé vorrebbe andare a giocare nella Liga ma il Las Palmas non può pernmettersi di pagare per intero il suo stipendio cosa che invece la Roma farebbe. Ma in agguato su Jesè ci sono anche Milan e Liverpool. Sempre col Milan ci sarebbe una sfida per prendere in prestito Borini che per la Roma sarebbe un cavallo di ritorno.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: GOMEZ, FISSATO IL PREZZO (OGGI 29 DICEMBRE 2016) -La Roma ha messo gli occhi su Alejandro Gomez dell'Atalanta in questa sessione invernale del calciomercato che la prossima settimana aprirà ufficialmente i suoi battenti. Il club nerazzurro sta ricevendo numerose richieste per il proprio giocatore e per questo motivo ha deciso di fissare il prezzo del cartellino di Gomez. Secondo quanto riportato da 'TuttoSport' si partirà da una cifra di quindici milioni di euro, con una cifra inferiore l'Atalanta non è disposta a trattare a gennaio. L'attaccante nerazzurro è uno dei primi obiettivi della Roma per sostituire Mohamed Salah che a gennaio partirà per la Coppa d'Africa, e Luciano Spalletti non può restare con il ruolo dell'egiziano scoperto per un intero mese. La Roma allo stesso tempo reputa eccessiva la richiesta dell'Atalanta per il cartellino di Gomez, non ha intenzione di spendere quindici milioni di euro nel mercato di riparazione, quindi la trattativa potrebbe essere rimandata alla prossima estate.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: PELLEGRINI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Sono tanti, forse addirittura troppi i nomi accostati alla Roma, pur non essendo ancora inizato ufficilamente il calciomercato. Si sa che i ruoli sensibili su cui la Roma si sta muovendo sono due: un centrocampista e un sostituto di Salah. Abbiamo raccontato ieri che il ds Massara a Trigoria ha incontrato nel pomeriggio il dt del sassuolo Angelozzi per discutere di due calciatori: Gregoire Defrel, di cui va matto Spalletti e Lorenzo Pellegrini, il giovane fenomeno della cantera giallorossa su cui la Roma ha un diritto di recompra. In realtà sappiamo che il discorso di Pellegrini è stato di prospettiva. Date le numerose avances subite in questi mesi dall'agente di Pellegrini la Rom a ha ribadito al Sassuolo la volontà di riportarselo a casa a giugno, per fargli fare ancora esperienza in serie A da titolare con un maestro come Di Francesco. Per riportarlo a Roma, Massara dovrà mettere sul tavolo il cartellino di alcuni giovani a partire da Seck fino a Machin e Tumminello. Sperando così di abbassare la richiesta di 10 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: BRUNO PERES E PEROTTI DA RISCATTARE (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - La Roma sta già pensando ai giocatori da riscattare al termine di questa stagione, visto che sono ben sei quelli in bilico tra prestiti con diritti oppure obblighi di riscatto. La Roma dovrà versare la bellezza di 40 milioni di euro a giugno considerando gli accordi sottoscritti con determinate squadre per prestito con obbligo di riscatto o con diritto di acquisto trasformatosi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La cifra più alta sarà quella da versare al Torino per il cartellino di Bruno Peres, circa 12.5 milioni di euro, mentre il Genoa e l'Inter incasseranno rispettivamente nove e otto milioni di euro per Diego Perotti e Juan Jesus. Il primo infatti è diventato una vera e propria garanzia per Luciano Spalletti, impossibile non puntare su uno dei migliori giocatori di questo campionato. L'Empoli dovrà ricevere sei milioni di euro per Mario Rui, poi vanno aggiunti i 3.2 milioni di euro per il riscatto di Federico Fazio dal Tottenham e 2.5 per quello di Emerson Palmieri. In estate oltre a questi 40 milioni di euro si penserà alle cessioni, chi sarà il sacrificato?

© Riproduzione Riservata.