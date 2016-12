Calciomercato Atalanta / News, Hiljemark del Palermo nel mirino. Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO ATALANTA: NEWS, PIACE HILJEMARK (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -L'Atalanta oltre al calciomercato in uscita sta pensando anche ai colpi da mettere a segno a gennaio ed uno dei nomi che piace molto alla dirigenza nerazzurra è quello di Hiljemark del Palermo. Il giocatore ha già chiesto alla sua società di anticipare la fine del contratto che era prevista per il 2019 anche perchè ci sono diverse offerte per il suo cartellino. Si parla infatti, come riportato da 'Il Corriere dello Sport' di diverse offerte inglesi e di quella dell'Atalanta, con il giocatore che sarebbe anche propenso a trasferirsi alla corte di Gasperini per la seconda parte di stagione. All'Atalanta piace anche Quaison, richiesto da Sassuolo, Hoffenheim e Fenerbahce ed è libero di stringere accordi con chi vuole anche se Zamparini sta trattando con i suoi agenti per evitare la cessione in questa sessione di calciomercato. L'Atalanta dovrebbe avanzare presto delle offerte, almeno per quanto riguarda Hiljemark.

CALCIOMERCATO ATALANTA: NEWS, GOMEZ COSTA 15 MILIONI (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -La Roma è alla costante ricerca di un esterno d'attacco in questa sessione invernale del calciomercato, visto che Salah sarà impegnato in Coppa d'Africa nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera' il tecnico Luciano Spalletti ha chiesto l'attaccante dell'Atalanta Alejandro Gomez, con Frederic Massara che ha già avviato i contatti con i nerazzurri. La trattativa resta molto complicata visto che l'Atalanta ha chiesto la bellezza di quindici milioni di euro per la cessione del proprio attaccante, a titolo definitivo. La Roma reputa eccessiva questa richiesta da parte dell'Atalanta che dovrà cercare un sostituto in tempi brevi visto che la sessione invernale del calciomercato durerà soltanto un mese. I giallorossi contavano di spendere molto meno nel mese di gennaio, l'Atalanta allo stesso tempo non ha intenzione di privarsi dell'attaccante a stagione in corso.

CALCIOMERCATO ATALANTA: NEWS, PRONTA L'ASTA PER GAGLIARDINI (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - L'Atalanta sta sfornando talenti in questa stagione 2016/2017 ed inevitabilmente questi giocatori finiscono nel mirino dei club italiani ed esteri. E' la situazione di Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro che sta facendo vedere ottime cose con la maglia dell'Atalanta tanto che la Juventus di mister Allegri è pronta a far partire una vera e propria asta per il suo cartellino, dopo aver preso già Caldara da Bergamo. Come riportato da 'TuttoSport' i bianconeri non vogliono fare follie in questa sessione di mercato ma vorrebbero arrivare a Gagliardini e prenotarlo in vista della prossima estate. L'idea infatti sarebbe quella di lasciare a Bergamo il giocatore per questi sei mesi per dargli modo di continuare a crescere in un ambiente come quello nerazzurro. I discorsi tra i dirigenti bianconeri e quelli dell'Atalanta continuano senza sosta, ma ci sono anche Roma, Inter e Napoli in Italia e Monaco all'estero fortemente interessate al cartellino di Gagliardini che non lasceranno la strada spianata alla Juventus in questa trattativa. I bianconeri sono in vantaggio, mai dire mai nel calcio.

br/>© Riproduzione Riservata.