CALCIOMERCATO FIORENTINA / News, il Milan in pressing su Badelj. Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO FIORENTINA: NEWS, IL MILAN IN PRESSING SU BADELJ (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Badelj è il nome caldo in casa Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista viola piace molto al Milan di Vincenzo Montella ma sul giocatore nelle ultime ore è stato registrato anche l'interesse del Chelsea. Secondo quanto riportato da 'Goal.com' il club rossonero si sta muovendo in maniera concreta per il mediano della Fiorentina considerando che il contratto è in scadenza nel 2018 e la società chiede almeno quattordici milioni per la cessione di Badelj. Vincenzo Montella stima molto Badelj, visto che il giocatore è stato un obiettivo rossonero la scorsa estate ed ora Badelj potrebbe decidere di trasferirsi a Milano con il suo ingaggio che arriverebbe a toccare i tre milioni di euro (rispetto all'attuale 1.3 milioni). Allo stesso tempo il Chelsea di Antonio Conte è seriamente intenzionato ad un mediano, visto che Oscar è andato in Cina, Mikel è uno dei nomi più caldi e Loftus-Cheek partirà in prestito.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: NEWS, LUNEDI SI DECIDE IL FUTURO DI JOVETIC (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -Il futuro di Stevan Jovetic è sempre in bilico. L'attaccante dovrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato visto che con Stefano Pioli non trova spazio e ha chiesto alla società una cessione già per il mese di gennaio. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il prossimo 2 gennaio l'agente dell'attaccante montenegrino Fali Ramadani incontrerà il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio per trattare la cessione di Jovetic. I primi sondaggi per Stevan Jovetic sono arrivati dalla Germania ma la Fiorentina è sempre in pole soprattutto se dovesse partire Kalinic in questa sessione di calciomercato. Già in estate Inter e Fiorentina avevano discusso della cessione di Jovetic, non si era però trovato l'accordo quindi la questione è stata rimandata a questo inverno. Lunedì potrebbe essere la giornata decisiva, l'Inter non opporrà resistenza alla cessione di Jovetic ed i viola sono sempre alla finestra.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: NEWS, PARLA DEBUCHY (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Debuchy decide di uscire allo scoperto e parlare delle offerte di calciomercato pervenute all'Arsenal nella scorsa sessione estiva. Il laterale è ancora nel club inglese ma non riesce a trovare spazio tra le file dell'Arsenal quindi potrebbe profilarsi una cessione nel mese di gennaio. "Nel corso dello scorso mercato estivo ci sono state delle offerte, l'Arsenal ha deciso di non cedermi e di trattenermi. Una delle offerte è arrivata dalla Fiorentina e dall'Espanyol, vedremo cosa succederà in futuro" le parole di Debuchy che non riesce a capire il motivo per il quale il tecnico non punta su di lui. "Purtroppo anche quando sono stato bene fisicamente l'allenatore ha deciso di non puntare su di me, mi sarei aspettato che le cose andassero diversamente" conclude il giocatore dell'Arsenal. A gennaio la Fiorentina potrebbe tornare alla carica, soprattutto se dovesse cedere Kalinic in Cina. Debuchy accetterebbe la destinazione Italia?

CALCIOMERCATO FIORENTINA: NEWS, LA CINA SU KALINIC. PRONTI 45 MILIONI DI EURO (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Il nome caldo in questa sessione di calciomercato invernale potrebbe essere quello di Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina che sembra destinato a lasciare l'Italia. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il club cinese di Fabio Cannavaro, il Tianjin Quanjian, avrebbe deciso di puntare il croato e lo stesso Cannavaro ha cominciato a parlare con la dirigenza della Fiorentina proponendo la cifra di 45 milioni di euro per il cartellino di Kalinic. Il club cinese sarebbe disposto ad offrire all'attaccante un ingaggio pari a circa 3,5 milioni netti a stagione per un contratto biennale. La Fiorentina cerca di fare muro, Della Valle chiede i 50 milioni di euro della clausola rescissoria che Kalinic ha firmato proprio questa estate e Cannavaro ha promesso una nuova offerta che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: circa 45 milioni pagabili subito e una serie di bonus fino a coprire la distanza della clausola di 5 milioni. Se sarà raggiunto un accordo Kalinic ha deciso di attenersi alla volontà della Fiorentina, non farà muro e accetterà l'offerta della Cina qualora Della Valle dovesse accettare quella somma.

