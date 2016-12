CALCIOMERCATO GENOA / News, Cofie sul piede di partenza? Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO GENOA: NEWS, COFIE SUL PIEDE DI PARTENZA? (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Isaac Cofie è al centro di numerose voci di calciomercato dopo esser tornato titolare nel Genoa di Juric. Le assenze di Veloso e Rincon, Cofie ha disputato sei delle sette partite disputate dal Genoa da novembre ad oggi, e le sue prestazioni preferite hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. Come riportato da 'Calciomercato.com' il contratto di Cofie scadrà il prossimo giugno ed il Genoa non vorrebbe perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Watford di Walter Mazzari e l'Hoffenheim ed il giocatore sta seriamente pensando di lasciare la Liguria a gennaio per trasferirsi in Inghilterra o in Germania. Il Genoa dovrà ovviamente accontentarsi di una piccola somma visto che il giocatore andrà in scadenza a giugno ed è sempre meglio di cederlo a parametro zero. Juric però non vorrebbe cedere anche Cofie dopo Rincon alla Juventus, Ntcham vicino al Torino e l'infortunio di Veloso che non è ancora rientrato.

CALCIOMERCATO GENOA: NEWS, BORJA IL SOSTITUTO DI PAVOLETTI? (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -Il Genoa cerca il sostituto di Pavoletti nella sessione invernale del calciomercato visto che l'attaccante è passato al Napoli. Gli emissari del club rossoblù hanno individuato Miguel Borja come sostituto di Pavoletti, attaccante dell'Atletico Nacional di Medellin e grande protagonista nell'ultima Coppa Libertadores. Il procuratore di Borja, Oscar Martàn, ha parlato ai microfoni di 'Radio e Tv Caracol' per commentare la situazione del suo assistito che dovrebbe essere ceduto a gennaio: "Per Miguel l'unica offerta formale arrivata finora è stata quella del Genoa. Questa offerta non ci soddisfa particolarmente, torneremo a parlarne e sentiremo anche cosa vuole l'Atletico Naciona" le parole dell'agente. In realtà su Borja ci sono anche delle offerte provenienti dalla Cina, ma Borja ha già fatto sapere alla sua società di non voler essere ceduto lì, anche se l'offerta era davvero elevata. Il Genoa ci riproverà.

CALCIOMERCATO GENOA: NEWS, PARLA L'AGENTE DI PERIN (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -Il portiere del Genoa, Mattina Perin, è come sempre corteggiato da grandi squadre ed in questa sessione invernale del calciomercato si parla dell'interesse del Napoli. L'agente del giocatore rossoblù, Matteo Roggi, ha parlato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' e non ha chiuso le porte ad un eventuale offerta partenopea. "Il Napoli? Mattia sarebbe felicissimo, dopo la prima stagione al Genoa lo voleva il Bayern Monaco, peccato per gli infortuni che lo hanno costretto a stare ai box per diversi mesi" queste le parole dell'agente del portiere del Genoa che difficilmente però lascerà il Genoa nel mese di gennaio. " Certo che un portiere col curriculum di Perin andrebbe volentieri al Napoli, non si può rifiutare una squadra come il Napoli ma posso dire che non ho sentito il direttore sportivo Giuntoli, quindi chiedete a lui e non a me" conclude Matteo Roggi in riferimento alle voci che accostano Perin agli azzurri.

CALCIOMERCATO GENOA: NEWS, PREZIOSI NON MOLLA HERNANES (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Il Genoa ha deciso di ristabilire i contatti con la Juventus in questa sessione invernale del calciomercato per Hernanes. Il giocatore brasiliano ex Inter piace al club rossoblù dalla scorsa estate quando la trattativa sfumò proprio l'ultimo giorno di mercato a causa del mancato arrivo di Witsel a Torino. Come riportato da 'TuttoSport' pare però che ci sia un rallentamento nella trattativa per il giocatore della Juventus ma il Genoa ha deciso di continuare a dialogare con i bianconeri per arrivare presto ad un accordo. Massimiliano Allegri sembra essersi convinto a cedere Hernanes, dopo esser stato rassicurato dalla dirigenza per quanto riguarda i giusti innesti da avere a centrocampo in questo mese di gennaio. Rincon è arrivato proprio dal Genoa, il tecnico rossoblù chiede quindi un giocatore che possa sostituirlo e pare che i dirigenti della Juventus e del club ligure si siano accordati per incontrarsi nei primi giorni del 2017, presumibilmente il 2 o il 3 gennaio. I rossoblù cercheranno l'accordo per portare subito Hernanes a Genova, ora o mai più.

