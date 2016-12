CALCIOMERCATO LAZIO / News, rinnovo di Biglia ancora in stand-by. Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS, RINNOVO DI BIGLIA ANCORA IN STAND-BY (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - In casa Lazio tiene banco la situazione di Lucas Biglia, con il centrocampista argentino che non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà a giugno 2018. L'ipotesi della Lazio è quella del rinnovo oppure quella di cambiare squadra con l'Inter sempre alla finestra per arrivare al suo cartellino. Lotito vorrebbe alzare l'ingaggio da 1,4 milioni di euro a 2.5 milioni più bonus, poi ci sono le offerte di Juventus ed Inter che non vogliono assolutamente spendere 25 milioni per il cartellino dell'argentino. Biglia ha dato la sua parola, Lotito e Tare sono sicuri che il giocatore non tornerà indietro sui suoi passi ma la firma sul rinnovo non è per niente scontata. Inter e Juventus gli garantirebbero uno stipendio più elevato, quindi l'ipotesi cessione non è assolutamente da scartare in casa Lazio. L'ultima parola spetterà a Lucas Biglia, Lotito vuole delle risposte quanto prima, non ha intenzione di attendere.

CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS, HOEDT IN PRESTITO FINO A GIUGNO (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -Wesley Hoedt sarà uno dei sacrificati in casa Lazio in questa sessione invernale del calciomercato. Il difensore non rientra nei piani di Simone Inzaghi che preferisce De Vrij, Wallace e Bastos per la difesa. Secondo quanto riportato da 'Il Tempo' il centrale olandese ha chiesto alla società di essere ceduto in prestito per sei mesi per ritrovare quella continuità che ha ormai perso nella Capitale. Il prestito sarà sicuramente ad un club estero, non in Italia, anche perchè non sono arrivate offerte da parte di club italiani per Hoedt. Il giocatore dopo il prestito ha intenzione di tornare a giocare nella Lazio con la speranza di recuperare la fiducia di mister Inzaghi in vista della prossima stagione. Hoedt sarà quindi uno dei sacrificati per il mese di gennaio, il direttore sportivo Tare nelle prossime settimane dovrà piazzarlo in qualche squadra estera che preveda un prestito secco fino a giugno.

CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS OCCHI SU CAFU' DEL LUDOGORETS (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -La Lazio ha messo nel mirino Jonathan Cafù, esterno offensivo di nazionalità brasiliana che milita nel Ludogorets. Il giocatore è arrivato in Bulgaria nel 2015 ed ha da poco ottenuto il passaporto comunitario, un punto a favore della Lazio che vorrebbe arrivare al suo cartellino nella sessione invernale del calciomercato visto che piace molto al direttore sportivo Igli Tare. Cafù potrebbe essere proprio il sostituto di Keita, visto che quest'ultimo non ha intenzione di rinnovare il contratto con il club biancoceleste ed a gennaio sarà impegnato nella Coppa d'Africa. Il procuratore dell'esterno del Ludogorets, ha parlato ai microfoni di 'Futebolinterior' per commentare e confermare l'interesse della Lazio di Claudio Lotito per il suo assistito: "L'interesse dei bianconcelesti c'è da diverso tempo, abbiamo bisogno del consenso del Ludogorets per trattare. Il club ha valorizzato Cafù e lo hanno messo in mostra, l'ultima decisione è la loro" conclude il procuratore di Cafù.

CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS DJORDJEVIC VIA, PALOSCHI L'ALTERNATIVA? (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - La Lazio è molto attiva in questa sessione di calciomercato ma deve prima vendere alcuni giocatori per poter acquistare nel mese di gennaio. Come riportato da 'Radiosei' l'attaccante Djordjevic dovrebbe lasciare Roma in questa finestra di mercato quindi il presidente Lotito sta cominciando a pensare alle alternative per il reparto avanzato. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo biancoceleste Tare è quello di Alberto Paloschi: il giocatore ventiseienne in estate è stato ceduto all'Atalanta per sei milioni di euro ma Gasperini non lo reputa un titolare fisso ed al suo posto fa scendere in campo Petagna. A Roma potrebbe rilanciarsi, con Inzaghi che ha bisogno di un altro innesto in attacco qualora dovesse partire Djordjevic. Il piano per arrivare a Paloschi dovrebbe scattare nei primi giorni della prossima settimana: nella trattativa la Lazio vorrebbe inserire il cartellino di Etrit Berisha, visto che per il riscatto ci vogliono 5 milioni di euro la stessa cifra del cartellino dell'attaccante dell'Atalanta. Il giocatore potrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito con la possibilità di acquistarlo definitivamente a giugno.

