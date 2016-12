Calciomercato Sampdoria/ News, Cigarini e Dodò in uscita. Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA: NEWS, IL PUNTO SULLE CESSIONI (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -In casa Sampdoria si pensa soprattutto al calciomercato in uscita visto che ci sono degli esuberinella rosa allenata da Giampaolo. Pereira è diretto verso il Benfica, mentre Dodò potrebbe anche tornare al Flamengo anche se nelle ultime ore si sono inserite diverse squadre spagnole per il giocatore ex Inter. Per quanto riguarda Mirko Eramo, sono arrivate diverse richieste a Genova: il centrocampista è stato adattato da Giampaolo come trequartista ed è seguito soprattutto in Serie B con Pisa, Benevento, Bari e Novara che hanno fatto già qualche sondaggio per il suo cartellino. Cigarini dovrebbe passare all'Udinese, nonostante il corteggiamento del Palermo e del Sassuolo, ma molto dipenderà dalla situazione legata a Torreira che non dovrebbe partire a gennaio e dalle cessioni in casa Udinese, come quella di Badu che potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio favorendo l'arrivo di Cigarini della Sampdoria.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA: NEWS, ANDREOLLI NEL MIRINO (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -La Sampdoria cerca un innesto in difesa visto che Silvestre è in bilico per il rinnovo del contratto, Krajnc è in partenza e Skriniar non basta a mister Giampaolo per la seconda parte di stagione. Uno dei nomi in pole per questa sessione di calciomercato sembra essere quello di Marco Andreolli: secondo quanto riportato da 'fcinternews24.it' il suo agente ha confermato che in estate la Sampdoria ha provato a portarlo a Genova ma Mancini non era intenzionato a cederlo. Ora la situazione è cambiata: Andreolli ha giocato soltanto una gara in Europa League in questa stagione, troppo poco per il difensore che chiede sicuramente più spazio, complice anche l'infortunio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno quindi l'Inter potrebbe decidere di cederlo a gennaio per ricavare una piccola somma piuttosto che perderlo a parametro zero in estate. Andreolli è cercato sia dal Palermo che dalla Sampdoria, sta a lui decidere il suo futuro.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA: NEWS, BERESZYNKI IL PRIMO COLPO? (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - La Sampdoria ha le idee abbastanza chiare in questa sessione invernale del calciomercato e sta per chiudere la trattativa per un terzino, chiesto a gran voce da mister Giampaolo. Come riportato da 'Il Secolo XIX' il presidente Ferrero ha messo nel mirino Bartosz Bereszynski, esterno classe '92 del Legia Varsavia che sta facendo vedere ottime cose in questa stagione con la Sampdoria che sta monitorando le sue giocate da diverso tempo. Pare che i blucerchiati abbiano intenzione di chiudere la trattativa nei primi giorni del 2017, visto che c'è già stata una trattativa con il club polono per Karol Linetty, che ha tra l'altro lo stesso agente di Bereszynski. Questi buoni rapporti potrebbero semplificare l'operazione, in casa Sampdoria filtra ottimismo per la buona riuscita di questa trattativa visto che Giampaolo ha bisogno di un esterno che abbia proprio le caratteristiche del difensore del Legia Varsavia. La prossima settimana le parti si incontreranno per discutere meglio dell'accordo ma Bereszynski sembra proprio il primo colpo blucerchiato in questa sessione invernale del calciomercato.

