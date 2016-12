CALCIOMERCATO TORINO / News, Mihajlovic vuole subito Iturbe. Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, SI ACCELERA PER ITURBE (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -Il Torino ha intenzione di arrivare al cartellino di Iturbe nei primi giorni del 2017, visto che Sinisa Mihajlovic ha espressamente chiesto il giocatore alla sua dirigenza. Come riportato da 'TuttoSport' per la cessione di Iturbe la Roma ha chiesto ai granata il riscatto immediato del cartellino di Iago Falque fissato per sei milioni di euro. Considerando che il Torino deve ancora incassare i dodici milioni e mezzo per Bruno Peres con un eventuale bonus di un milione e mezzo che potrebbe rientrare nello sconto per Iago Falque. Mihajlovic ha chiesto Iturbe prima della delicata sfida di Coppa Italia contro il Milan, visto che la sfida varrà l'accesso ai quarti di finale della competizione, un obiettivo che il Torino vuole assolutamente conquistare. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'accelerata decisiva ma dovrà essere la Roma a dire di sì al Torino per sbloccare la situazione Iturbe e quella di Iago Falque.

CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, NTCHAM TORNA NEL MIRINO GRANATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016) -Il Torino sta sondando diversi profili in vista di questa sessione invernale del calciomercato che aprirà i propri battenti la prossima settimana. In casa granata sta tornando di moda il nome di Olivier Ntcham, centrocampista classe '96 del Genoa che piace molto a Sinisa Mihajlovic. In questa prima parte di stagione il francese ha avuto pochissimo spazio con il club rossoblù, Juric ha parlato di 'fallimento personale' per il mediano quindi tutte le indiscrezioni lo vedono lontano dalla Liguria a gennaio. Con ogni probabilità Olivier Ntcham tornerà al Manchester City per la fine del prestito ed il Torino ha intenzione di trattare con il club inglese per arrivare al suo cartellino. Petrachi infatti ci provò nell'estate del 2015 con un prestito con opzione per il riscatto vicina ai cinque milioni di euro, il City poi ha preferito il Genoa che era propenso ad inserire una contro-opzione per avere il pieno controllo di Ntcham.

CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, TRATTATIVA IN CORSO PER ITURBE (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Continuano i contatti con la Roma per la trattativa Juan Iturbe. Il giocatore giallorosso è il primo obiettivo per il club granata richiesto espressamente dal tecnico Sinisa Mihajlovic. Come riporta questa mattina 'Toronews.net' l'entourage di Iturbe continua a trattare con il Torino ma mentre il giocatore è già propenso a trasferirsi nella squadra di Cairo, la Roma è ancora da convincere. I giallorossi hanno investito ventidue milioni di euro più bonus nel 2014 per prelevarlo dal Verona quindi puntano su una cessione a titolo definitivo a differenza del Torino che ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, fissato per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro da esercitare a fine stagione. La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Iago Falque, con il riscatto da esercitare in questa sessione di mercato visto che il giocatore è diventato una garanzia per mister Mihajlovic.

CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, SI PUNTANO SILVESTRE E CASTRO (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Il Torino di mister Mihajlovic ha messo nel mirino due giocatori in questa sessione di calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti nella giornata di lunedì. Come riportato da 'Toronews.net' i giocatori in questione sono il difensore della Sampdoria, Matias Silvestre, ed il centrocampista del Chievo Lucas Castro. Per il difensore il club blucerchiato starebbe cercando di arrivare all'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo giugno 2017. Il giocatore sembra essere distratto dalle continue voci di calciomercato, con Mihajlovic che vorrebbe riaverlo con sè nonostante sappia bene che Silvestre è una garanzia per la difesa di mister Giampaolo e difficilmente la Sampdoria deciderà di cederlo a gennaio. Stesso discorso per quanto riguarda Castro con il Chievo che fa muro alle richieste del Torino di cederlo in questo mese di calciomercato: il contratto del mediano scadrà nel 2018 ed i clivensi sono disposti ad accettare soltanto offerte importanti per Castro, non si accontenteranno certo di pochi milioni di euro per cedere uno dei migliori giocatori attualmente nella rosa di Maran.

