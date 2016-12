CALCIOMERCATO INTER/ News: Lucas Leiva non passa il casting dei cinesi? Ecco i favoriti... Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: LUCAS LEIVA IN STAND-BY. I CINESI VORREBBERO LUIZ GUSTAVO O KRYCHOWIAK (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Tutto si deciderà in un lasso di tempo di 24-48 ore. Il calciomercato dell'Inter prenderà forma tra due giorni, quando Suning deciderà definitivamente il da farsi. Già, perché Lucas Leiva resta in stand-by, in attesa dell'approvazione dei cinesi. Il centrocampista brasiliano domani assisterà dalla panchina al match Liverpool-Manchester City, partita che potrebbe essere l'ultima del giocatore in maglia Reds. Lucas Leiva acceterebbe volentieri di trasferirsi all'Inter ma l'età del giocatore, 30 anni, e la formula della trattativa, in prestito, non convincono del tutto la dirigenza interista. I cinesi vogliono solo il top e hanno chiesto ad Ausilio di prendere tempo in attesa di capire se esiste la possibilità di intavolare operazioni di mercato per altri nomi. Quali? In lista troviamo Luiz Gustavo del Wolfsburg e Grzegorz Krychowiak del Paris Saint-Germain, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Matias Kranevitter del Siviglia. Si allontanano invece Lassana Diarra del Marisglia e Milan Badelj della Fiorentina. Intanto Lucas Leiva aspetta di sapere quale sarà il proprio futuro: Inter o ancora Liverpool?

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: MANAJ TORNA IN NERAZZURRO, MA RIPARTE SUBITO(OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Rey Manaj è un calciatore su cui l'Inter punta fortemente, su questo non c'è ombra di dubbio. Il calciatore fu acquistato nell'estate del 2015 dalla Cremonese, strappandolo alla concorrenza della Juventus. Dopo una stagione ad allenarsi con il club nerazzurro quest'estate è arrivata la decisione di cederlo in prestito al Pescara dove però il ragazzo pare aver avuto dei problemi con il suo tecnico Massimo Oddo. E' così che il classe 1997 albanese. secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, dovrebbe tornare all'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio. Non lo farà però per rimanere perchè la società meneghina sarebbe già in contatto con il Las Palmas per mandarlo a giocare in prestito. Per Rey Manaj infatti al momento è molto importante crescere e questo potrà farlo solo collezionando minuti.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: BIGLIA VIA DALLA LAZIO? NERAZZURRI ALLA FINESTRA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Rinnovare con la Lazio o cambiare squadra. Il futuro di Lucas Biglia passa per questa decisione, una decisione che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul calciomercato dell'Inter. Già, perché i nerazzurri sono a lavoro per regalare a Stefano Pioli almeno un rinforzo di spessore in mediana, anche se probabilmente i nuovi innesti in quel reparto saranno due. In attesa di capire la decisione di Suning su Lucas Leiva, spuntano altri nomi, tra cui quello di Biglia. L'argentino è stato cercato dai nerazzurri anche nella passata stagione ma alla fine l'ex Anderlecht ha preferito restare alla Lazio. Ma ora il giocatore deve decidere il proprio futuro. A Formello sono convinti che Biglia rinnoverà il contratto con i biancocelesti, ma il capitano appare dubbioso. In caso di fumata nera, la Lazio metterà il centrocampista sul mercato e sarà disposta a cederlo, ma non per meno di 25 milioni di euro. L'Inter è alla finestra.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: GABIGOL RESTA IN NERAZZURRO? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il futuro di Gabriel Barbosa, più comunemente noto come Gabigol, è ancora da definire. L'intenzione dell'Inter era quella di cedere in prestito il giocatore in vista del calciomercato di gennaio ma nelle ultime ore la situazione potrebbe cambiare sostanzialmente. Intanto il Santos, uno dei club accreditati per accogliere (nuovamente) tra le sue fila Gabigol, si è tirato fuori dalla contesa. Il presidente Modesto Roma, nel corso di un'intervista a Radio Bandeirantes, è stato chiarissimo: “Se l'Inter dovesse decidere di prestare Gabriel – ha detto il numero uno del Santos -di certo non lo farà a una società brasiliana perché vogliono farlo abituare al calcio europeo”. Infine la chisuura definitiva: “Un ritorno di Gabriel in prestito resta complicato – conclude Roma - anche se all’Inter sta trovando poco spazio. Non illudiamoci”. Analizzando la situazione del reparto offensivo dell'Inter, notiamo come Pioli possa contare soltanto su due centravanti di razza, oltre a Gabigol: Mauro Icardi e Rodrigo Palacio. Qualora quest'ultimo dovesse salutare in anticipo, potrebbero aprirsi spazi interessanti per il giovane Gabriel Barbosa. In quel caso, non sarebbe da escludere la permanenza del brasiliano in nerazzurro.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: PARLA L’AGENTE DI CRISCITO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Dopo l’obiettivo centrocampista, l’Inter valuterà le proprie possibilità nel calciomercato invernale, per capire se sarà possibile acquistare anche un terzino. Tra i papabili ormai ‘storici’ per la difesa nerazzurra rientra anche Domenico Criscito, giocatore accostato all’Inter più di una volta nelle scorse sessioni di calciomercato. Per il momento però la situazione rimane in stand-by, se così si può dire, a confermarlo è stato l’agente dell’ex genoano Andrea D’Amico. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: “Ho parlato recentemente con Ausilio un paio di volte e non mi ha accennato niente. Per ora non ci sono novità”. Il procuratore ha poi ribadito che Criscito si trova bene allo Zenit, dove può contare sulla fiducia di mister Mircea Lucescu; il rumeno conosce peraltro l’orbita Inter avendo allenato i nerazzurri nella stagione 1998-1999, da allora è passata tant’acqua sotto i ponti ma chissà che la mediazione del tecnico non possa in un futuro agevolare il passaggio di Criscito all’Inter. In ogni caso, ad oggi il ds interista Piero Ausilio sembra avere altre priorità. Da verificare anche la disponibilità della dirigenza cinese per l’eventuale investimento, nei confronti di un difensore che da un lato arricchirebbe la pattuglia italiana ad Appiano Gentile, ma d’altra parte proprio oggi festeggia i 30 anni.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: BANEGA, OMBRE CINESI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Ever Banega è un altro giocatore destinato a movimentare le cronache di calciomercato legate all’Inter. Il sito specializzato tuttomercatoweb.com ha parlato di grandi offerte, non smentite dall'agente Marcelo Simonian, in arrivo dalla Cina per il centrocampista argentino: nella fattispecie sarebbero Shanghai SIGP e Tianjin Quanjian le società interessate. Banega, che proprio prima della sosta ha lasciato il segno in Inter-Lazio 3-0 (per lui gol e assist), è arrivato in estate a parametro zero dopo due stagioni al Siviglia: come si è già detto, i nerazzurri valuteranno le presunte maxi offerte perché, in caso di cessione, realizzerebbero un’ottima plusvalenza. Discorsi però meramente economici, il lato tecnico parla di un Banega in via d’inserimento nella sua nuova squadra e già autore di due-tre prestazioni maiuscole, che hanno lasciato intuire la sua potenziale importanza per la formazione di De Boer prima e Pioli ora. D’altra parte, l’onnipotenza pecuniaria delle squadre cinesi sta convincendo un giocatore dopo l’altro, non ultimo un altro argentino come Carlos Tevez che addirittura stava pensando di lasciare il calcio giocato…

