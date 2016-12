CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News: Witsel tradisce la Juve, Isco la consola? Ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: INSIDIA CINESE PER WITSEL. OFFERTA MOSTRUOSA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Sembrava tutto fatto, Axel Witsel era considerato da tutti promesso sposo della Juventus. Invece il calciomercato dei gennaio rischia di regalare sorprese inaspettate. Dalla Cina arriva infatti una contro-offerta clamorosa, un rilancio che fa vacillare il centrocampista, soltanto pochi giorni fa sicurissimo di salutare lo Zenit San Pietroburgo per approdare a Vinovo. Beijing Guoan e Tianjin Teda sono i due club fortemente interessati a Witsel. Entrambi avrebbero messo sul piatto una proposta simile: 20 milioni di euro al club russo per il cartellino del belga e 18 a stagione al giocatore, per uno stipendio da favola di 50 milioni in 3 anni. Entro oggi Witsel dovrà dare una risposta ai club cinesi. Nel caso in cui il centrocampista accettasse la corte asiatica, la Juventus virerebbe su altri obiettivi. In lista ci sono N'Zonzi, Tolisso e Matuidi.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: MAROTTA PREPARA L'ASSALTO A ISCO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il calciomercato di gennaio deve ancora ufficialmente iniziare ma la Juventus ha dimostrato di avere le idee chiarissime. Prima di tutto i bianconeri hanno messo le mani su Tomas Rincon, in attivo dal Genoa, poi attendono di capire se esiste la reale possibilità di accogliere (finalmente) Axel Witsel dallo Zenit San Pietroburgo. Tutto questo nella sessione invernale, ma Marotta studia già le prossime mosse in vista del futuro. Già, perché in giro ci sono occasioni davvero interessanti. Come il caso Isco, che continua a essere scontento del suo scarso utilizzo e medita l'addio anticipato al Real Madrid. Lo spagnolo ha un contratto con le Merengues fino al 2018, vorrebbe restare con i Blancos, ma a queste condizioni non esistono margini per proseguire il rapporto. Isco non intende passare un altro anno in panchina, ed ecco perché non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con il Real Madrid. Intanto la Juventus è alla finestra, pronta a colpire. Insieme ai bianconeri troviamo anche Manchester City e Tottenham.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: IL LIPSIA TORNA SU LEMINA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il futuro di Mario Lemina alla Juventus rimane piuttosto incerto con la sessione di calciomercato di gennaio e la Coppa d'Africa che incalzano. Il ragazzo è considerato da diverso tempo un punto fisso per il futuro della Juve, ma nell'ultimo periodo questa convinzione sembra essere venuta leggermente a meno. Tornano così ad essere alimnetate vecchie voci di calciomercato. Secondo quanto riporta Fichajes.net infatti pare che sul calciatore sia tornato in maniera prepotente il Red Bull Lipsia che già in estate aveva cercato il calciatore trovandosi la porta chiusa in faccia dalla Juventus. L'arrivo di Tomas Rincon e la partenza per la competizione che Lemina giocherà col suo Gabon stanno facendo pensare che non sarebbe poi troppo lontana da una possibilità reale la cessione di un calciatore che comunque ha ampi margini di miglioramento.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: AVANTI TUTTA PER IL RINNOVO DI ALEX SANDRO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La Juventus continua a lavorare sui rinnovi dei giocatori chiave della rosa. In questo senso, il prossimo "colpo" di calciomercato potrebbe essere il prolungamento di un anno del contratto di Alex Sandro, esterno diventato in breve tempo elemento insostituibile nell'undici titolare di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il brasiliano sarebbe pronto un contratto fino al 2021 con uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro all'anno. Oggi Alex Sandro è legato alla Juventus fino al 2020 e percepisce 2,8 milioni. Le parti stanno lavorando al rinnovo, un rinnovo che non sembra poi così lontano. Anche Stephan Lichsteiner potrebbe prolungare la sua permanenza in bianconero di un anno, esattamente come il compagno Alex Sandro. Da possibile partente, lo svizzero è riuscito a ritagliarsi un minutaggio importante, tanto da spingere la dirigenza juventina a pensare di proporgli un rinnovo. Il contratto di Lichtsteiner con la Juventus scade nel giugno 2017.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: ZAZA VERSO IL VALENCIA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Anche per il calciomercato di gennaio 2017, la Juventus si è mossa prima degli altri. I bianconeri hanno pianificato l’acquisto del difensore Mattia Caldara dall’Atalanta, strappato il centrocampista Tomas Rincon ad un’agguerrita concorrenza e trattano ancora per l’altro centrale Witsel, belga dello Zenit San Pietroburgo già ad un passo l’estate scorsa. I dirigenti bianconeri però pensano anche all’incasso e allora attenzione alla situazione di Simone Zaza, al momento in prestito con diritto di riscatto al West Ham: l’attaccante sta faticando in Premier League, non ha ancora segnato in 11 presenze ufficiali, secondo le ultime notizie di calciomercato a lui sta pensando il Valencia allenato da Cesare Prandelli, inguaiato nella Liga spagnola. Secondo il sito internet specializzato gianlucadimarzio.com, la Juventus vorrebbe mantenere la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. Le prestazioni di Zaza negli ultimi mesi ne hanno abbassato la valutazione di calciomercato, in ogni caso l’ipotesi spagnola potrebbe rappresentare una buona via d’uscita per il venticinquenne ex Sassuolo, che cambiando aria e sotto la guida di Prandelli avrebbe l’opportunità di rigenerarsi. Nei prossimi giorni il Valencia dovrebbe presentare una nuova offerta per Zaza.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: IDEA PEPE A COSTO ZERO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Dalla Spagna però rimbalzano anche altre news di calciomercato legate alla Juventus. Il portale fichajes.com ha parlato dell’interesse bianconero per il difensore portoghese Pepe (33 anni), al secolo Kepler Laveran Lima Ferreira. Fresco campione d’Europa con la sua nazionale, l’ex Porto ha il contratto in scadenza a giugno: il Real Madrid sarebbe intenzionato ad un rinnovo di un anno, mentre Pepe vorrebbe firmare almeno un biennale. Sullo sfondo, l’ormai onnipresente -ed onnipotente- Cina, con alcuni club pronti ad ingolosire il giocatore tramite l’ennesima maxi offerta. La Juventus valuta e, secondo il giornalista Fernando Burgos, sta pensando di offrire al centrale lusitano uno stipendio doppio rispetto a quello attuale.

