CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI/ News, un tris di giovani campioni per Sarri! Ultime notizie, oggi 30 dicembre (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PER L'ATTACCO SPUNTA ANCHE POTTKER (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il primo colpo di calciomercato del Napoli ha un nome un cognome: Leonardo Pavoletti. L'attaccante ha effettuato ieri le visite mediche di rito e virtualmente è già un giocatore azzurro. Presto verrà messo nero su bianco, con la firma del contratto a sancire l'ufficialità dell'operazione. Al Genoa andranno 16 milioni di euro più 2 di bonus: un investimento importante per Pavoletti, che è pronto a vestire i panni del vice-Milik. Sempre per l'attacco, in casa Napoli spunta un nome nuovo. Quello di William Pottker, giovane centravanti in forza al Ponte Preta. Il presidente del club brasiliano, Vanderlei Pereira, ha svelato l'interesse del club azzurro in un'intervista rilasciata a Expedient Futbol. “Napoli e Torino sono interessate a Pottker, ho già parlato con le loro dirigenze. Il ragazzo ha una clausola rescissoria da 3 milioni di reais. Senza questa cifra non si può prendere”. Considerando che 3 milioni di reais corrispondono a circa 300 mila euro, l'investimento appare alla portata del Napoli.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. AG.ORSOLINI: AZZURRI SUL RAGAZZO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il giovane Riccardo Orsolini piace a molti club importanti della Serie A. Negli ultimi giornisembrava essere balzato in testa il Milan, pronto a mettere tutto nero su bianco. Le parole del procuratore del ragazzo, Donato Di Campli, sembrano però aver cambiato tutto. Ecco quanto raccontato a Radio Crc: "Il Milan? Ieri il club ci ha comunicato che i cinesi non hanno avvallato l'acquisto del ragazzo. Su di lui ci sono tanti club italiani, tra i quali anche il Napoli. Ho già parlato con Giuntoli e avremo modo di discutere meglio in futuro. E' uno dei profili più importanti del panorama italiano al momento, penso che alla fine andrà a giocare nella squadra che dimostrerà di credere di più in lui".

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. PARLA AURIEMMA: GLI AZZURRI PUNTANO SU CONTI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Quali saranno le prossime mosse del Napoli in vista del calciomercato di gennaio? Con l'arrivo di Pavoletti il club azzurro ha speso il primo botto in entrata. I prossimi innesti, se ci saranno, saranno mirati e razionali. Giuntoli ha messo nel mirino un paio di giovani, da Circetti del Benevento a Pottker del Ponte Preta, oltre al brasiliano Leandrinho che a gennaio dovrebbe firmare ufficialmente con il Napoli. Intanto Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio Crc per parlare di mercato, soffermandosi con maggiore attenzione al tema terzini: “Se il Napoli prenderà un esterno lo farà in vista della prossima stagione. Uno su cui si punta è Conti dell'Atalanta mentre De Sciglio non vuole venire. Hysaj? Ci sono grandi club su di lui - ha concluso Auriemma - ma se dovesse essere ceduto il Napoli incasserebbe intorno ai 50 milioni di euro. Soldi che andrebbero investiti su Conti o un giocatore di caratura simile”.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PROBLEMI PER IL RINNOVO DI GHOULAM. IL BENEVENTO STOPPA CIRCETTI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il Napoli ha in mente un piano per blindare i giocatori più importanti della rosa. Per evitare che nel calciomercato estivo i club più importanti d'Europa possano tentare le stelle azzurre con offerte allettanti, Aurelio De Laurentiis ha dato l'ordine di procedere con i rinnovi contrattuali. Uno dei primi della lista è sicuramente quello di Faouzi Ghoualm, terzino sinistro diventato titolare inamovibile. Come riportato da Calcio Napoli 24, vi sarebbero però alcuni problemi che impediscono la fumata bianca. L'algerino avrebbe chiesto un rinnovo fino al 2021 a 2,5 milioni di euro a stagione mentre il Napoli non intende superare la cifra di 1,6. Tra domanda e offerta balla 1 milione di euro che difficilmente il club azzurro metterà sul piatto. Nel caso in cui le parti non arrivassero a un'intesa, non è da escludere una partenza anticipata di Ghoulam. Intanto arrivano novità sul fronte Circetti. L'esterno offensivo del Benevento è stato accostato al Napoli ma il dg della società campana, Salvatore Di Somma, è stato chiarissimo: "Circetti? Sta facendo un campionato importante - ha detto Di Somma a Tuttomercatoweb - ce lo teniamo stretto. Sento parlare del Napoli, ma a noi non è arrivata nessuna richiesta ufficiale. Non se ne parla proprio".

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: TANTE SQUADRE INTERESSATE A GIACCHERINI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il calciomercato invernale del Napoli è già cominciato, con il colpo Pavoletti: l’attaccante ha effettuato le visite mediche e sarà presto a disposizione di Maurizio Sarri. Napoli che sta studiando anche le possibili situazioni in uscita: in tal senso Emanuele Giaccherini è uno dei giocatori più gettonati. Secondo le notizie di calciomercato riferite da Sky Sport, il centrocampista del Napoli piace a diverse squadre italiane ma anche all’estero, nelle ultime ore in particolare si è parlato di Torino e Celta Vigo sulle tracce del numero 4 partenopeo. Per il momento però la linea di Giaccherini e del Napoli è decisa: c’è da entrambe le parti la volontà di andare avanti, anche se in questi mesi l’ex Sunderland è stato impiegato poco da Sarri (136 minuti diluiti in 10 presenze, 8 in Serie A e 2 in Champions League). Anche l’agente di Giaccherini, Furio Valcareggi, ha confermato la volontà del suo assistito parlando a Radio Kiss Kiss. Salvo imprevisti quindi saranno altri giocatori a lasciare Castel Volturno, nella prossima finestra di calciomercato.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PARLA L’AGENTE DI PERIN (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Altre dichiarazioni interessanti per il Napoli sono arrivate sempre dalle frequenze Radio Kiss Kiss e da Matteo Roggi, procuratore tra gli altri di Mattia Perin che nel calciomercato ha sempre avuto estimatori. L’agente ha speso parole d’elogio nei confronti del Napoli e in particolare del dirigente partenopeo Cristiano Giuntoli, definito il miglior direttore sportivo in Italia. Roggi ha aggiunto che Perin si trasferirebbe volentieri a Napoli, anche se per ora non si può parlare di contatti tra le parti. L’ipotesi che vedrebbe Perin in maglia azzurra s’inserisce in un discorso di calciomercato più ampio, che ritorna d'attualità ormai da qualche stagione. Se è vero che i portieri sanno migliorare con l’età, d’altra parte l’attuale estremo difensore del Napoli, lo spagnolo Pepe Reina, ha già compiuto 34 anni ed è quindi logico pensare ad un valido erede per il prossimo futuro. Perin ha dieci anni in meno e rappresenta una delle migliori opzioni nel panorama italiano, oltretutto l’asse di calciomercato tra Napoli e Genoa si è rinsaldata grazie all’affare Pavoletti. Chissà che nel prossimo mese di gennaio non ci possa scappare un’opzione per il numero 1 rossoblù.

© Riproduzione Riservata.