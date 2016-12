CALCIOMERCATO INTER/ News, il primo colpo di mercato arriva da Firenze? Ultime notizie, oggi 31 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: BADELJ OBIETTIVO PRINCIPALE, BANEGA VERSO LA CINA? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'Inter va in pressing per Milan Badelj, centrocampista croato della Fiorentina. Secondo indiscrezioni di calciomercato, il calciatore dei viola è il principale obiettivo di calciomercato della società meneghina. L'Inter sta lavorando per portarlo a Milano già a gennaio, ma il problema è rappresentato dai toscani che non vogliono cederlo. L'Inter è pronta a mettere sul tavolo un'offerta importante, ma prima spera di chiudere un paio di cessioni. Anche perchè servono almeno dieci milioni di euro per far vacillare la Fiorentina, che solo a certe cifre potrebbero dare il via libera. Sul fronte uscite arrivano segnali concreti per Ever Banega. Il centrocampista dei nerazzurri è finito nel mirino dello Shangai SIPG di André Villas Boas e del Tianjin di Fabio Cannavaro. Per la Gazzetta dello Sport l'Inter non accetterà alcuna offerta inferiore ai venticinque milioni di euro: vedremo se le corteggiatrici di Banega si spingeranno oltre.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: NAGATOMO IN USCITA? PARLA L'AGENTE DI BERNARDESCHI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il calciomercato dell'Inter si muove anche in uscita, con il Sunderland che pensa all'esterno giapponese dei nerazzurri, Yuto Nagatomo. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport gli inglesi sarebbero fatti sotto con insistenza, ma il calciatore vuole restare a Milano. Una situazione che non sembra destinata a decollare, sebbene l'Inter voglia sfoltire l'organico per poi intervenire in entrata. A proposito di acquisti, il sogno interista si chiama Bernardeschi. Il talento della Fiorentina piace ai nerazzurri, ma non solo, come ha confermato l'agente Bozzo :"Fa gola a molti, ma ha un contratto con la Fiorentina: non c’è motivo di fare chissà quali ragionamenti. Pensa a godersi il momento senza farsi condizionare. Già il 2016, comunque, è stato un grande anno per lui: nessuno ti regala la possibilità di giocare gli Europei se non la meriti".

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: QUANTI MOVIMENTI IN USCITA, VIA KONDOGBIA, GNOUKOURI, MELO E PALACIO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'Inter in questa sessione di calciomercato sembra pronta ad effettuare quattro pesanti cessioni che darebbero così spazio anche ad arrivi importanti in visto dell'inizio del 2017. Di questo ha parlato a Tmw Radio il giornalista di Premium Sport Niccolò Ceccarini che ha sottolineato le ultime trattative in uscita. Ecco le sue parole: "Felipe Melo sta per andare a giocare nel Palmeiras e anche Kondogbia può andare via così come il giovane Gnoukouri. Attenzione poi all'ipotesi Rodrigo Palacio-Atalanta che è davvero una pista molto concreta". Staremo a vedere poi a fronte di queste uscite quanti calciatori importanti arriveranno per un centrocampi che a questo punto avrebbe sicuramente bisogno di altri innesti. Ceccarini ha sottolineato che ormai l'accordo con il Liverpool per Lucas Leiva è stato definito e che nel mirino ci siano anche Milan Badelj della Fiorentina e Luiz Gustavo.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: LUCAS LEIVA IN STAND-BY. I CINESI VORREBBERO LUIZ GUSTAVO O KRYCHOWIAK (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Tutto si deciderà in un lasso di tempo di 24-48 ore. Il calciomercato dell'Inter prenderà forma tra due giorni, quando Suning deciderà definitivamente il da farsi. Già, perché Lucas Leiva resta in stand-by, in attesa dell'approvazione dei cinesi. Il centrocampista brasiliano domani assisterà dalla panchina al match Liverpool-Manchester City, partita che potrebbe essere l'ultima del giocatore in maglia Reds. Lucas Leiva acceterebbe volentieri di trasferirsi all'Inter ma l'età del giocatore, 30 anni, e la formula della trattativa, in prestito, non convincono del tutto la dirigenza interista. I cinesi vogliono solo il top e hanno chiesto ad Ausilio di prendere tempo in attesa di capire se esiste la possibilità di intavolare operazioni di mercato per altri nomi. Quali? In lista troviamo Luiz Gustavo del Wolfsburg e Grzegorz Krychowiak del Paris Saint-Germain, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Matias Kranevitter del Siviglia. Si allontanano invece Lassana Diarra del Marisglia e Milan Badelj della Fiorentina. Intanto Lucas Leiva aspetta di sapere quale sarà il proprio futuro: Inter o ancora Liverpool?

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: MEDEL RINNOVA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'Inter è pronta a lavorare anche su diversi calciatori che sono già di sua proprietà. In questa sessione di riparazione del calciomercato di gennaio potrebbe portare ad alcuni rinnovi importanti. Secondo TuttoMercatoWeb l'incontro per il rinnovo di Gary Medel sarebbe stato rinviato ma non annullato. Il contratto del calciatore cileno andrà in scadenza nel giugno del 2018 e l'Inter non vuole portarlo a scadenza nella prossima stagione, sistemando questa situazione già dall'inizio del 2017. Il calciatore si è infortunato un mese fa e dopo un intervento al ginocchio sta lavorando per tornare il più presto in campo. Centrocampista roccioso e di grande dinamismo ha sempre dato tutto per la maglia e non sarà quindi ceduto dai nerazzurri che credono molto in lui. Non ci dovrebbero dunque essere problemi per un rinnovo che ormai è annunciato e non in dubbio. Medel quindi si legherà all'Inter per chiudere probabilmente a Milano la sua carriera da calciatore.

