Calciomercato 2017/ Juventus News: ecco le trattative che stanno maturando! Ultime notizie, oggi 31 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: ADDIO WITSEL, I BIANCONERI SPINGONO PER CALDARA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il tormentone di calciomercato legato al centrocampista Witsel è destinato a far discutere. Il calciatore belga, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe ceduto al corteggiamento dei cinesi. Dunque Juventus beffata e Witsel verso l'Asia. Per il belga pronto un contratto da diciotto milioni di euro all'anno, cifre davvero impressionanti. I bianconeri per il centrocampo si sono già assicurati Tomas Rincon dal Genoa, ma è chiaro che se non dovesse arrivare Witsel si farà ancora qualcosa. Proprio sul calciomercato in entrata della Juventus, La Stampa ha fatto il punto della situazione. Beppe Marotta avrebbe ipotecato il gioiellino del Boca Juniros Bentancur, che potrà arrivare a giugno alla Juve se la società verserà 9,4 milioni di euro entro fine aprile. Si va verso la fumata bianca anche per il ventiduenne dell'Atalanta Caldara, per cui un tentativo verrà già fatto a gennaio.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: KING UDOH, IL TALENTO BIANCONERO CHE SOGNA IL RITORNO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - King Udoh, giovanissimo gioiello della Juventus ceduto in prestito al Pontedera nello scorso calciomercato, non vede l'ora di tornare in bianconero. In una intervista rilasciata alla redazione di tuttojuve.com ha parlato della sua esperienza negli allievi di 'Madama': “La mia esperienza alla Juventus è stata sicuramente bella. Negli allievi nazionali, se non ricordo male, ho realizzato 20-21 gol, grazie al mister Della Morte che è stato un grande allenatore per noi”. La Juventus ambisce sempre a vincere, anche tra i giovani: Assolutamente si. C’è competizione nelle partite ed il nostro obiettivo era sempre quello di vincere. Eravamo la Juve, una squadra forte e non potevamo permetterci di perdere. Ovviamente dovevamo vincere divertendoci”. L'attaccante sta bene al Pontedera ma non ha nascosto i suoi obiettivi personali: "Quando sarò pronto chiaramente vorrò tornare alla Juve, ma senza fretta. In bianconero solo quando saprò di poter indossare quella maglia”.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: PAULO DYBALA PUO' RINNOVARE (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Paulo Dybala non vive di certo un grande momento dopo un infortunio muscolare e un recupero molto lento. Il ragazzo rimane però per la Juventus un punto inamovibile, giocatore dotato di grande tecnica e soprattutto giovane è considerato uno dei punti fermi dell'undici titolare di Massimiliano Allegri. In Spagna si parla molto della Joya anche perchè pare che Real Madrid e Barcellona siano davvero interessate a lui. Sport però sottolinea come la Juventus sia veramente vicina a un rinnovo di contratto importante che porterebbe il calciatore argentino anche a un adeguamento del contratto. In Spagna si vocifera pure però che Massimiliano Allegri non sia rimasto molto soddisfatto del suo ingresso in campo contro il Milan. Rimane comunque il fatto che proprio Allegri ha una grande stima di Dybala, considerato uno dei calciatori più forti a livello Mondiale in prospettiva.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: INSIDIA CINESE PER WITSEL. OFFERTA MOSTRUOSA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Sembrava tutto fatto, Axel Witsel era considerato da tutti promesso sposo della Juventus. Invece il calciomercato dei gennaio rischia di regalare sorprese inaspettate. Dalla Cinaarriva infatti una contro-offerta clamorosa, un rilancio che fa vacillare il centrocampista, soltanto pochi giorni fa sicurissimo di salutare lo Zenit San Pietroburgo per approdare a Vinovo. Beijing Guoan e Tianjin Teda sono i due club fortemente interessati a Witsel. Entrambi avrebbero messo sul piatto una proposta simile: 20 milioni di euro al club russo per il cartellino del belga e 18 a stagione al giocatore, per uno stipendio da favola di 50 milioni in 3 anni. Entro oggi Witsel dovrà dare una risposta ai club cinesi. Nel caso in cui il centrocampista accettasse la corte asiatica, la Juventus virerebbe su altri obiettivi. In lista ci sono N'Zonzi, Tolisso e Matuidi.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: LO SPARTAK MOSCA VUOLE BENATIA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'avventura di Medhi Benatia alla Juventus potrebbe terminare già nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Izvestia pare che lo Spartak Mosca abbia dimostrato interesse per il calciatore marocchino ex Roma che al momento è in bianconero ma è in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco. Non è nota ancora quella che è l'idea della Juventus in merito, ma l'esplosione di Daniele Rugani e i tanti infortuni di Benatia indicano prudenza nelle valutazioni. L'acquisto di Caldara però non influenzerà questa trattativa, visto che comunque il talentino dell'Atalanta rimarrà in prestito a Bergamo fino alla fine della stagione. Benatia è comunque un giocatore di grande esperienza e tecnica che potrebbe tornare utile soprattutto in Champions League.

