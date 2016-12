CALCIOMERCATO NAPOLI/ News: AAA, cercasi esterno (di talento)! Ultime notizie, oggi 31 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: YARMOLENKO NEL MIRINO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il Napoli sta per affrontare una sessione di calciomercato molto delicata alla ricerca di calciatori che possano completare il parco giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. Dopo l'arrivo di Leonardo Pavoletti si potrebbe fare un altro acquisto in attacco. Seecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono due i nomi per andare a prendere ora un attaccante esterno, che possa ridare il cambio a Josè Maria Callejon anche perchè Omar El Kaddouri potrebbe lasciare la squadra azzurra già nella sessione di gennaio. Tra i nomi c'è quello di Ciciretti del Benevento, ma spunta oggi un altro calciatore interessante. Si tratta dell'esperto esterno della Dinamo Kiev Yarmolenko. Questi è un calciatore ucraino classe 1989 che gia ormai da troppo tempo nella squadra in questione e che potrebbe presto lasciare per arrivare in un campionato di altissimo livello come quello italiano.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: DS BENEVENTO APRE A CICIRETTI IN AZZURRO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) Il direttore sportivo del Benevento, Salvatore Di Somma, ha parlato ai microfoni di Radio Crc per parlare del futuro dei suoi gioielli. Il Napoli sta seguendo Ciciretti e Cragno, il dirigente dei giallorossi spera che i suoi ragazzi possano arrivare a vestire azzurro prima o poi: Ho sentito Giuntoli telefonicamente ieri mattina, mi ha detto che veniva a vederci, so che era al fianco del nostro presidente ma non ci siamo incontrati. So cosa si sono detti ma non posso dirlo (ride, ndr). Penso abbiano parlato di Ciciretti e Cragno. Il primo è già da Napoli mentre il secondo è un grande portiere, peccato solo sia del Cagliari. Cragno lo prenderei subito, è un portiere straordinario. Sono campano, mi piacerebbe vedere Ciciretti con la maglia del Napoli. Se lo merita, ha qualità importanti come esterno di destra alto, è un ragazzo molto interessante e, personalmente, non s’è ancora espresso ai suoi livelli, dunque può ancora crescere". Sul colpo dei partenopei, Leonardo Pavoletti, Di Somma approva: "Lo presi dal Pavia alla Juve Stabia, si intravedevano le sue qualità. Per caratteristiche, fisicità, struttura è l'attaccante giusto per il Napoli“.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: MARINELLI PARLA DI GIACCHERINI E ZERBIN (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Giulio Marinelli, uno dei rappresentati di Giaccherini e tra gli altri anche del talento Alessio Zerbin, ha parlato del calciomercato del Napoli in una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc. Secondo l'agente, Giaccherini non lascerà il club azzurro: "Quando il campionato si ferma, ci si sposta dal campo al mercato. Giaccherini ha fatto degli Europei straordinari, quindi è chiaro ci siano interessamenti, ma lui sta benissimo a Napoli anche se punta a giocare di più, ma con la maglia del Napoli. Non dimentichiamo che a fine ritiro subì un infortunio muscolare, s'è fermato un mese e poi ha rifatto la preparazione. Roma-Lazio? Nulla di concreto". Per quanto riguarda il suo giovane gioiellino Marinelli ribadisce che per Zerbin non c'è ancora niente di ufficiale: "E' un'operazione che sarà formalizzata ad inizio anno nuovo. Da settembre-ottobre ad oggi è stato oggetto di attenzioni da parte di tutti i principali club italiani, a partire da Juventus ed Inter. Ha mantenuto le giuste dimensioni, per un giovane è sempre delicato sentire questi interessamenti. Al momento di prendere la decisione sul club da scegliere non ha avuto dubbi e Giuntoli è stato convincente. Il Napoli per lui è un sogno, ma finirà la stagione al Carpi. Aspettiamo con pazienza, è un '99, ma anche con curiosità perchè ha doti impressionanti".

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: ALVINO SULL'ARRIVO DI PAVOLETTI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Leonardo Pavoletti sarà ll nuovo attaccante del Napoli. L'ormai ex giocatore del Genoa, secondo Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, è stato un acquisto di mercato poco evidenziato da parte dei media. “Pavoletti è un acquisto che meritava le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, vengono strombazzati altri colpi facendo passare per campioni giocatori di media levatura. E invece, il colpo azzurro è straordinario: Leonardo è un calciatore con una grinta straordinaria, che si è fatto una gavetta importante, ed è il centravanti ideale per il gioco di Sarri”. Intanto sulle pagine sportive de Il Mattino si parla anche di rinnovi in casa Napoli, con l'ok di Mertens dietro l'angolo e l'intesa sempre più vicina con Ghoulam. Il direttore sportivo degli azzurri Giuntoli lavora anche su altri prospetti e ieri sera era a Benevento per osservare il portiere Cragno e Venuti.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: IDEA CRAGNO PER LA PORTA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il Napoli di Maurizio Sarri sta lavorando al calciomercato anche alla ricerca di un portiere che potrà magari non troppo in là sostituire Pepe Reina. Secondo Ciro Venerato, come riportato a Radio Crc, il nome potrebbe essere quello di Alessio Cragno. Ieri sera il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli era allo Stadio Ciro Vigorito per seguire da vicino la prestazione del portiere classe 1994 che in Campania è in prestito, visto che il calciatore è di proprietà del Cagliari. Il club sardo però non si opporrebbe a un'eventuale cessione soprattutto se arrivasse un'offerta abbastanza importante. Attenzione però alle evoluzioni delle ultime ore perchè rimane comunque molto forte il nome di Mattia Perin in agenda. Il calciatore del Genoa cerca un salto definitivo nella sua carriera e quella del Napoli potrebbe essere una chiamata assai gradita.

