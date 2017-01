CALCIOMERCATO ATALANTA / News: offerta per Sergio Araujo. In arrivo Hiljemark dal Palermo. Le trattative 10 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: OFFERTA PER ARAUJO. IN ARRIVO HILJEMARK DAL PALERMO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 – L'Atalanta si appresta a ufficializzare la prima mossa del calciomercato invernale. Da giorni è fatta per il passaggio di Roberto Gagliardini all'Inter: oggi dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Ricordiamo che il centrocampista porterà nelle casse dei bergamaschi una cifra vicina ai 28 milioni di euro, bonus e obbligo di riscatto compresi. In entrata, come riporta Il Corriere della Sera, c'è Oscar Hiljemark del Palermo: lo svese, da una settimana, avrebbe già trovato l'accordo con l'Atalanta. Affare in dirittura d'arrivo, ma attenzione all'eventuale ritorno di fiamma del Torino. In entrata continua a tenere banco la suggestione Rodrigo Palacio, una pista che si scontra però con la realtà dei fatti: difficile che l'argentino lasci l'Inter a gennaio. La new entry è Sergio Araujo del Las Palmas: si tratta di un argentino classe '92 in grado di agire sull'esterno ma anche al centro dell'attacco. Per tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbero proposto al club spagnolo l'offerta del prestito con diritto di riscatto. Sul fronte delle uscite, Andrea Conti continua a far gola a numerose squadre, tra cui Juventus e Siviglia. Franck Kessie piace tantissimo ai bianconeri ma anche al Chelsea di Antonio Conte: tuttavia l'Atalanta non ha intenzione di privarsi del centrocampista almeno fino al termine del campionato. Alberto Grassi potrebbe finire all'Empoli: il giocatore cerca una piazza in cui poter scendere in campo con maggiore continuità. Gradita l'ipotesi toscana: si attende la decisione finale di Gasperini. Possibile anche l'addio di Alberto Paloschi, accostato a Lazio e Pescara. Il Papu Gomez fa gola a Roma e Milan ma l'Atalanta lo ha letteralmente blindato.

