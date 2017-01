CALCIOMERCATO BOLOGNA / Caceres o Benalouane per la difesa. Fatta per Petkovic. Le trattative 10 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: CACERES O BENALOUANE PER LA DIFESA. FATTA PER PETKOVIC. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Il Bologna è uno dei club della Serie A più attivi sul calciomercato. I felsinei, tra oggi e domani, perfezioneranno con il Trapani l'acquisto di Bruno Petkovic, seguito anche dal Cagliari. L'attaccante croato passerà in rossoblù per la cifra di 1,3 milioni di euro: sarà lui il vice Destro a disposizione di Roberto Donadoni.Sempre per quanto riguarda il fronte offensivo, il Bologna continua a spingere per Alessio Cerci. L'Atletico Madrid ha aperto al ritorno in Italia del giocatore con la formula del prestito, ma gli emiliani devono ancora trovare un accordo sul contratto dell'ex Milan e Fiorentina. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra i due club per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Nel caso in cui l'operazione con i Colchoneros non si concretizzasse, il Bologna ha pronta l'alternativa Jonathan Biabiany dell'Inter. Capitolo difesa: due nomi interessanti sono stati accostati ai felsinei. Il primo è quello di Yohan Benalouane del Leicester City, il secondo è quello di Martin Caceres, svincolato. Benalouane potrebbe arrivare con la formula del prestito secco e ingaggio (1,3 milioni di euro) coperto per metà dagli inglesi; l'ex Juventus arriverebbe invece a parametro zero e sarebbe già stato proposto al Bologna. Nel mirino degli emiliani trovano spazio anche Marco Andreolli e Andrea Ranocchia (Inter), oltre a Rafal Janicki (Lechia Gdnask) e Federico Mattiello (Juventus). (Giuliani Federico)

© Riproduzione Riservata.