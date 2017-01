CALCIOMERCATO CROTONE / È il giorno di Gnoukouri. E Budimir è sempre più vicino. Le trattative 10 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO CROTONE NEWS: È IL GIORNO DI GNOUKOURI. E BUDIMIR SI AVVICINA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Il calciomercato del Crotone sta per entrare nel vivo. La sconfitta all'ultimo respiro di domenica scorsa contro la Lazio ha lasciato molta amarezza in casa rossblù, ma anche la consapevolezza di poter lottare su ogni campo, contro ogni squadra. Certo, per centrare la salvezza la squadra di Nicola ha bisogno di rinforzi, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi il Crotone cercherà di chiudere con l'Inter per Assane Gnoukouri. L'ivoriano, classe '96, si traferirà in Calabria con la formula del prestito, anche se il giocatore non appare del tutto convinto della destinazione. L'affare, tuttavia, si dovrebbe concretizzare. In difesa i nomi nel mirino sono tre: Luka Krajnc della Sampdoria, Ibrahima Mbaye del Bologna ed Eloge Guy dell'Inter. Le piste più calde sono quelle che portano a Mbaye e Guy, per i quali c'è però da considerare la concorrenza di Palermo e Cagliari. Per quanto riguarda l'attacco, il Crotone continua a lavorare per il ritorno di Ante Budimir: il giocatore è in uscita dalla Sampdoria, è sempre più vicino ma attenzione al possibile colpo di coda del Bari.

