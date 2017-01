CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Pedro Pereira verso la Premier League. Toro su Barreto. Le trattative 10 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS: PEDRO PEREIRA VERSO LA PREMIER LEAGUE. TORO SU BARRETO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - La Sampdoria ha archiviato la sconfitta di sabato scorso contro il Napoli ed è pronta a fiondarsi sul calciomercato. I blucerchiati hanno diversi giocatori in uscita, primo tra tutti Ante Budimir. L'attaccante ha diversi estimatori ma la nebbia sul suo futuro si sta lentamente diradando. Le piste più calde sono quelle che portano a Bari ma soprattutto Crotone; Pescara e Bologna si sono tirate fuori, avendo già messo le mani rispettivamente su Gilardino e Petkovic. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX anche Luka Krajnc è vicino all'addio: il difensore è a un passo dal Frosinone, anche se il Crotone resta in agguato. Pedro Pereira ha attirato l'attenzione di numerosi top club stranieri, tra cui il Benfica: l'ipotesi Portogallo si è però raffreddata e nelle ultime ore sta avanzando l'ipotesi Premier League (Bournemouth). Edgar Barreto e Matias Silvestre sono finiti nel mirino del Torino: difficilmente i due lasceranno Genova nella sessione invernale. Infine veniamo al caso Antonio Cassano. Le ultime indiscrezioni parlano di una maxi offerta (7-8 milioni di euro a stagione) proveniente dalla Cina per Fantantonio, da mesi ai ferri corti con la Sampdoria: sull'attaccante c'è da registrare anche l'interessamento del Palermo. In entrata sembrava tutto fatto per l'arrivo di Marios Oikonomou ma la fumata bianca tarda ad arrivare: il giocatore, per il momento, è stato bloccato dal Bologna. Per quanto riguarda i rinnovi, pronto il riscatto per Filip Djuricic. (Giuliani Federico)

