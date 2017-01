Calciomercato Fiorentina/ News, Kalinic: dai cinesi offerte più basse, ma… Le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KALINIC: DAI CINESI OFFERTE PIU’ BASSE, MA… LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 10 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) – Il protagonista in maglia della Fiorentina di questa finestra di calciomercato è senza dubbio Nikola Kalinic: il croato è cercato in Cina dove alcuni club hanno proposto cifre davvero molto interessanti per il suo cartellino. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dalla redazione di Sky sport però le offerte folli proposte dal Yianjin Quanjian (il club allenato da Fabio Cannavaro) sarebbero state gonfiate: il brusco freno che il governo cinese ha imposto negli investimenti in questo settore avrebbe infatti portato il club in questione ad abbassare l’offerta fatta al giocatore della Fiorentina, la quale comunque sarebbe comunque più che fantastica, La proposta al momento vagheggiata dunque non sarà di 45 milioni di euro (cifra vicina alla clausola rescissoria di Kalinic), ma appena più bassa, intorno ai 35-38 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina sarebbe intenzionata a rifiutare l’offerta, ma come al solito molto dipenderà dalla volontà dello stesso Kalinic, che è ovviamente allettato da una proposta di contratto quadriennale da8 a 10 milioni di euro a stagione (visto che al momento ne guadagna circa 1.5).

