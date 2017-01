CALCIOMERCATO GENOA/ News: spunta il nome di Gollini per sostituire Perin. Le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (Ultime notizie live)

CALCIOMERCATO GENOA, NEWS: SPUNTA IL NOME DI GOLLINI COME SOSTITUTO DI PERIN. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 10 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE ) –Il Genoa ha bisogno di chiudere la trattativa per un portiere in questa sessione di calciomercato dopo l'infortunio incorso a Mattia Perin nell'ultima partita di campionato contro la Roma. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' pare che nelle ultime ore si sia fatto il nome di Pierluigi Gollini, portiere dell'Under 21 attualmente all'Aston Villa. Dopo l'esperienza dello scorso anno al Verona il giocatore è stato voluto fortemente da Di Matteo in Championship e sta disputando un ottimo campionato di Serie B inglese. Gollini però non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a giocare in Italia per mettersi in mostra in chiave Nazionale visto che non vuole perdere il posto nell'Under 21 di Di Biagio. Nella scorsa estate molte squadre italiane hanno provato ad inserirsi nella trattativa come Juventus, Inter, Roma e Napoli. Il Genoa ora vorrebbe puntare su un prestito fino al mese di giugno, la trattativa non è impossibile.

CALCIOMERCATO GENOA, NEWS: FRENATA PER SANOGO, SI CERCA IL SOSTITUTO DI PERIN. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 10 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE ) – Sembrava già conclusa la trattativa che avrebbe portato proprio in questa finestra di calciomercato Sekou Sanogo a vestire la maglia del genoa: le ultime notizie relative però non sono affatto incoraggianti per i tifosi del club del grifone. Stando a quanto riportato in esclusiva dalla redazione sportiva di sky, sembra che il club di origine del centrocampista ivoriano, inseguito in questi giorni dalla dirigenza ligure, ovvero lo Young Boys stia bruscamente frenando la trattativa in corso con i rossoblu. Sembra infatti che il club elvetico giudichi troppo basse le offerte arrivate fino a questo momento per il cartellino del suo giocatore: dato questo il genoa non sembra però intenzionato ad andare a una corsa al rilancio e non pare irreale che ora la dirigenza si diriga verso nuovi obbiettivi di calciomercato. Nel frattempo la dirigenza rossoblù è alla disperata ricerca di un portiere che possa sostituire Mattia Perin, infortunatosi pochi giorni fa: la rottura del crociato fa presagire un tempo di recupero molto lungo, che porterebbe il Genoa a vagliare alcuni nomi caldi del calciomercato come quello di Agazzi.

