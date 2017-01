CALCIOMERCATO LAZIO/ News, nel mirino Diaz e Locadia per l'attacco. Le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS, NEL MIRINO DIAZ E LOCADIA. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 10 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) –La Lazio è alla costante ricerca di un attaccante in questa sessione di calciomercato ed i nomi accostati al club biancoceleste sono diversi. Secondo quanto riportato da 'As' Mariano Diaz, terzo centravanti del Real Madrid è stato accostato anche alla Lazio nelle ultime ore ma il suo nome è cercato da diversi club europei che potrebbero offrire cifre importanti per il suo cartellino a differenza del club capitolino che deve prima cedere per acquistare qualcuno di rilievo. Possibile invece la trattativa per Jurgen Locadia, attaccante classe '93 che non sta trovando spazio nel Psv quindi potrebbe lasciare l'Olanda in questa finestra di mercato. Ci sono poi le occasioni low cost in Serie B: da Avenatti della Ternana a Kevin Lasagna del Carpi passando poi per Paloschi dell'Atalanta, un profilo che piace molto a mister Inzaghi che sa bene di dover cedere prima Djordjevic che si sposterebbe da Roma soltanto per un club equivalente. No al prestito al Crotone e al Pescara, possibile invece la trattativa con il Lione.

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS, CATALDI OFFERTE DA GENOA E SASSUOLO, MA I BIANCOCELESTI…LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 10 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – Tra i nomi più caldi per il calciomercato in uscita da casa Lazio troviamo senza dubbio quello di Danilo Cataldi. Il centrocampista classe 1994 in maglia biancoceleste dal 2014 cerca spazio e movimento che per il momento non gli è stato affatto assicurato da Inzaghi: in questa stagione in campionato il giocatore ha messo nelle gambe appena 566 minuti trovando anche il gol, ma Cataldi vuole di più. Tale richieste potrebbe coincidere con i bisogni di Sassuolo e genoa, al momento molto attivi in questa finestra di calciomercato nella speranza di coprire i buchi di infortunati e/o partenti nel mercato di gennaio. Stando alle ultime notizie relative al futuro del giocatore, rivelate in esclusiva dal portale gianlucadimarzio.con sembra che alla Lazio sia giunto qualcosa di più di un semplice interessamento da parte di Genoa e Sassuolo per il cartellino di Cataldi: mosse che però sarebbero state ben presto rimandate al mittente. Il “no” per ora espresso dalla dirigenza biancoceleste al momento però risulta momentaneo e il calciomercato i0nvernale è ancora lontano dal chiudersi.

