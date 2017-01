Calciomercato Napoli/ News: le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABBIADINI OUT. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - E’ Manolo Gabbiadini il tema forte del calciomercato del Napoli. In questi giorni la società partenopea sta cercando di concordare con l’attaccante una soluzione che possa andare bene ad ambo le parti: l’ex Sampdoria vuole giocare di più, il Napoli spera d’incassare una buona somma dalla sua cessione. Che per il momento rimane molto probabile, più che sicura, gli indizi però convergono verso la separazione delle parti. Dopo l’ultima partita di campionato, in cui Gabbiadini ha firmato il suo quarto gol stagionale (18 presenze), Maurizio Sarri ha ribadito di considerare il venticinquenne bergamasco più una punta centrale che un esterno d’attacco, soprattutto per l’attuale stile di gioco del Napoli. Il mister partenopeo ha aggiunto che nella valutazione del futuro sarà tenuta in considerazione la volontà di Gabbiadini, il cui agente -Silvio Pagliari- ha confermato che entro settimana prossima si arriverà ad una soluzione e probabilmente alla cessione. Parlando a Radio Onda Libera, il procuratore ha dichiarato che sono due le destinazioni probabili: Premier League o Bundesliga; secondo le ultime news di calciomercato, al momento le squadre più accreditate all’acquisto sono Wolfsburg e Southampton. Bisognerà però accontentare le richieste del Napoli, che per Gabbiadini vorrebbe almeno 20 milioni di euro (lo ha pagato oltre 12 nel gennaio 2015). Una cessione di questo calibro andrebbe a coprire l’investimento fatto per portare al San Paolo Leonardo Pavoletti, costato 18 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TONELLI IN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Napoli che lavora anche ad altre operazioni di calciomercato in uscita, come quella che può portare Alberto Grassi in prestito all’Empoli. Anche in questo caso da valutare la volontà del giocatore, così come quella dell’Atalanta che vorrebbe dare più spazio a Grassi dopo la partenza di Gagliardini. Sempre a proposito di Empoli, è proprio da lì che è arrivato a Napoli l’uomo del momento: Lorenzo Tonelli, match-winner al debutto nell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria. Parlando con il quotidiano Il Mattino, l’agente di Tonelli -Marco Sommella- ha espresso la sua soddisfazione per la gioia vissuta sabato scorso, tanto forte quanto forse inaspettata: “Lorenzo ha trascorso mesi durissimi, perché stare fuori per un calciatore è bruttissimo, ma ha sempre creduto di poter recuperare dall’infortunio ed essere importante per la squadra e finalmente è arrivato il suo momento”. Il procuratore ha poi smentito che Tonelli gli abbia chiesto di cambiare aria e lasciare Napoli: al ventiseienne difensore centrale sono state accostate squadre come Torino e (più di recente) Fiorentina, ma al momento sembra che il giocatore voglia recuperare il tempo perduto sfruttando ogni singola occasione per scalare le gerarchie.

