Calciomercato Torino/ News, si cerca Fathi, presto nuovi contatti. Le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SI CERCA FATHI, PRESTO NUOVI CONTATTI. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 30 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) – Nonostante il felice approdo di Iturbe, il Torino è al lavoro in questa sessione di calciomercato invernale per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Sinisa Mihajlovic. Al momento le ultime indiscrezioni di calciomercato ci riportano la notizia per cui la dirigenza granata starebbe mettendo gli occhi sul profilo di Mostafa Fathi, ala destra al momento in maglia col club egiziano dello Zamalek. Stando alle ultime notizie rivelate in esclusiva dal portale dedicato tuttomercatoweb.com alcuni emissari della dirigenza granata sarebbe in volo proprio con destinazione Egitto allo scopo di entrare in più stretto contatto con giocatore e club. Al momento il valore del cartellino di Mostafa Fathi è stato fissato dallo stesso club di appartenenza a 500 mila euro, mentre la proposta granata al momento non andrebbe oltre i 350 mila euro: dati questi fattori sembra che la trattativa di calciomercato sia ancora del tutto in salita, ma già nella giornata di oggi è in programma un nuovo incontro tra le parti. Secondo le ultime indiscrezioni lo stesso Fathi sarebbe ben disposto a vestire la maglia del Torino e a mettersi in gioco nel nostro prestigioso campionato, ma il No della società al momento rappresenta un ostacolo di non poco conto.

