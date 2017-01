CALCIOMERCATO FIORENTINA: NEWS, AVVIATI I CONTATTI CON LA ROMA PER BADELJ. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 11 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) - Badelj potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato, una sorta di cessione annunciata già in estate quando sembrava vicinissimo al Milan. Come riportato questa mattina da 'La Nazione' da un paio di giorni sono stati avviati i contatti con la Roma per discutere della cessione del centrocampista che piace molto a mister Spalletti. La Fiorentina chiede dieci milioni di euro per il cartellino di Badelj, una cifra che la Roma non giudica eccessiva e soprattutto all'interno della trattativa potrebbe essere inserito anche Paredes. Nelle prossime ore i contatti tra viola e giallorossi continueranno, il futuro di Badelj potrebbe essere nella Capitale. Poi c'è il capitolo attaccante: Kalinic quest'oggi potrebbe disputare la sua ultima partita con la Fiorentina visto che sembra vicinissimo alla Cina. In corsa per prendere il suo posto ci sono Calleri e Muriel: il presidente Della Valle vorrebbe puntare sulla soluzione di un prestito con diritto di riscatto ma se la Sampdoria dovesse volere un obbligo di riscatto, allora la Fiorentina punterà sul valore totale del cartellino dell'attaccante che non dovrebbe essere eccessivo.

