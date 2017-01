Calciomercato Genoa / News, Preziosi: Cataldi ci piace, poi un vice Lamanna. Le trattative in diretta di oggi 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO GENOA: NEWS, PARLA ENRICO PREZIOSI. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 11 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) - Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha deciso di uscire allo scoperto dopo le numerose voci di calciomercato che ruotano attorno alla sua squadra, soprattutto per quanto riguarda la ricerca del sostituto di Perin. "Non sarà affatto facile sostituire Rincon ma ci proveremo. Posso dire che Cataldi della Lazio ci interessa ma dobbiamo capire se i biancocelesti di Lotito sono disposti a darcelo in prestito con qualche opzione di riscatto, mentre per Kasami smentisco ogni cosa" le parole del presidente Preziosi ai microfoni di 'Sky Sport'. Difficile che la Lazio decida però di cedere il proprio centrocampista a stagione in corso, il presidente Lotito ha già rispedito al mittente la prima offerta del Genoa che chiede un prestito per Cataldi. A Genoa poi c'è la questione del sostituto di Perin ma il presidente rossoblù conferma che il portiere titolare sarà Lamanna, bisognerà soltanto cercare un suo vice: "Adesso dobbiamo cercare un secondo portiere per sostituire Perin, visto che Lamanna sarà il primo. Potrebbe essere Agazzi, o qualcun'altro, valutiamo perché questa non è una nostra priorità" conclude Preziosi.

