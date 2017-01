CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS, EL GHAZI VICINO. ACCORDO CON L'AGENTE. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 11 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) - La Lazio sta per mettere a segno il primo colpo di questa sessione invernale del calciomercato. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' pare che El Ghazi sia vicinissimo all'approdo in biancoceleste visto che è stato trovato l'accordo di massima tra le parti. Il giocatore dovrebbe approdare nella Capitale con la formula del prestito con riscatto obbligatorio fissato a nove milioni di euro, l'accordo con l'agente di El Ghazi è stato raggiunto verbalmente proprio nelle ultime ore. Intanto si cerca un accordo con il club di appartenenza dello stesso El Ghazi, mentre il presidente Lotito insieme al direttore sportivo Tare ed al tecnico Inzaghi vogliono tenere un summit di mercato per decidere le strategie da attivare nelle prossime ore che potrebbe riguardare anche El Ghazi. I tre discuteranno sicuramente anche del futuro di Lucas Biglia che non sembra intenzionato a firmare il rinnovo del contratto con la Lazio e ci sono diverse squadre interessate al suo cartellino in questa finestra invernale del mercato.

