CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, JOE HART NEL MIRINO DEL WEST HAM. LE TRATTATIVE IN DIRETTA DI OGGI 11 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE LIVE) - Joe Hart sta disputando un ottimo campionato con la maglia del Torino ed in questa sessione invernale del calciomercato è tornato nuovamente nel mirino della Premier League. Secondo quanto riportato questa mattina dal 'Sun' pare che il West Ham abbia messo gli occhi sul portiere (che è richiesto anche dal Chelsea, Everton e Liverpool) ma molto dipenderà dalle trattative di mercato che metterà in piedi il club londinese, soprattutto per quanto riguarda la cessione di Payet già a gennaio. Il West Ham vorrebbe cedere il trequartista a stagione in corso e con i soldi ricavati vorrebbe puntare seriamente sul portiere del Torino. Il Manchester City, però, vogliono che Hart termini la stagione al Torino e la stessa volontà è stata espressa anche dall'entourage del portiere, visto che è in prestito al club granata fino al mese di giugno. Difficile quindi che la trattativa possa concretizzarsi nel mese di gennaio, il West Ham potrebbe riprovarci a giugno quando il giocatore avrà terminato la sua stagione in Italia e potrebbe decidere di tornare nuovamente a giocare in Premier League.

