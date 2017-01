CALCIOMERCATO BOLOGNA/ News: avanti tutta per Biabiany. Le trattative 13 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: ASSALTO A BIABIANY. ULTIME NOTIZIE, OGGI 13 GENNAIO 2017 – Il Bologna ha inaugurato il calciomercato di gennaio regalando a Roberto Donadoni il primo rinforzo invernale. Si tratta di Bruno Petkovic, arrivato dal Trapani per la cifra di 1,2 milioni, al quale è stato sottoposto un contratto di quattro anni. Bigon non ha certo intenzione di fermarsi qui visto che nelle intenzioni del ds rossoblù c'è un importante obiettivo in entrata. Il Bologna ha infatti messo Jonathan Biabiany in cima alla lista dei desideri e, come riporta Il Corriere di Bologna, sono stati fatti decisi passi avanti con l'Inter. Con Alessio Cerci sempre più lontano, i felsinei hanno intenzione di tutelarsi con un giocatore dalle caratteristiche simili, e Biabiany risponde perfettamente a questo identikit. Il Bologna vorrebbe il francese in prestito secco con metà ingaggio del giocatore a carico dei nerazzurri: prospettiva che non accontenta il club meneghino, che a certe condizioni preferirebbe trattenere l'ex Parma o cederlo in Cina. Se non verrà trovato un punto di intesa tra le due squadre, molto dipenderà dalla volontà di Biabiany. In ogni caso il Bologna proverà fino all'ultimo giorno disponibile a strappare un sì all'Inter.

