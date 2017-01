CALCIOMERCATO CROTONE/ News: Budimir si allontana, spunta l'ipotesi Inglese. Le trattative 13 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO CROTONE NEWS: BUDIMIR SI ALLONTANA, SPUNTA L'IPOTESI INGLESE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 13 GENNAIO 2017 – Giorni di calciomercato frenetici in casa Crotone. I calabresi aspettano con ansia la risposta di Asane Gnoukouri, che in giornata dovrebbe dare il suo assenso definitivo al trasferimento in rossoblù. Il centrocampista dell'Inter lascerà quasi sicuramente i nerazzuri in questa sessione invernale ma resta da capire quale sarà la sua nuova squadra, visto che sul classe '96, oltre al Crotone, troviamo anche Udinese, Bologna e Leganes. Il Crotone, tuttavia, sembra in netto vantaggio sulla concorrenza, con Gnoukouri dovrebbe arrivare agli ordini di Nicola con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Da segnalare il brusco stop nella trattativa per Ante Budimir: sembrava tutto fatto per il ritorno in rossoblù del croato, invece ecco la beffa a sorpresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, viste le difficoltà dei calabresi per arrivare a Budimir, il Crotone passa al piano B: avanti tutta per Roberto Inglese del Chievo

