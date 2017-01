CALCIOMERCATO NEWS 2017/ La Juventus blinda Dybala, il Napoli risponde con Leandrinho! L'Inter coltiva Verratti, e Roma e Milan?

CALCIOMERCATO 2017. Il Napoli mette finalmente a segno il colpo di calciomercato Leandrinho; attaccante 18enne brasiliano in scadenza di contratto che arriva per 600 mila euro. Una scommessa del ds Giuntoli che però è già nel giro delle nazionali giovanili. Rimane da definire la questione Gabbiadini ma finché continua a segnare come nell'ultimo periodo il prezzo del cartellino non scende. Per lui c'è in corso un derby di Premier, con una base d'asta di 20 milioni. Per il ruolo di vice Reina continuano i rapporti con la Juventus per il brasiliano Neto. Ma il vero acquisto di questo gennaio 2017 è Milik che finalmente ha avuto dal dott. Mariani il via libera a riprendere l'attività agonistica.

Feghouli addio! Il matrimonio tra la Roma e l'attaccante algerino non si farà per la grande delusione di Luciano Spalletti. Il West Ham dopo mille tentennamenti ha deciso che venderà Feghouli solo a titolo definitivo a 10 milioni. La Roma non ci sta ma è decisa ad aspettare lunedìpwer capire se il lavoro degli intermediari di mercato che sono al lavoro avrà un qualche effetto. Intanto Massara ha ripreso i contati per Musonda del Chelsea che però a Trigoria considerano poco meno di una scommessa. In teoria la pista Jesé non è del tutto tramontata. Il Psg non vuole regalarlo al Las Palmas dove il giocatore andrebe a giocare anche a piedi.

Un Dybala è per sempre... L'attaccante argentino conteso da mezzo mondo mette fine ai rumors di calciomercato e dichiara amore eterno alla Juventus. Presto firmerà un contratto di 5 anni a 5,5 milioni più bonus. Dopo aver ufficializzato Caldara dall'Atalanta, la Juventus ha incominciato ad imbastire una trattativa con gli agenti di De Sciglio per giugno. Su Kolasinac l'ultima insidia è rappresentata dal Chelsea di Conte che vuole fare uno sgarbo Champions alla sua ex squadra.

Tutto su Deulofeu. Lui o niente si rimane così, oppure si prende un'occasione dell'ultimo momento. Vi abbiamo sintetizzato il pensiero di Adriano galliani che ha dichiarato il calciomercato del Milan chiuso in tutti i reparti tranne che per l'attacco dove si cerca un vice Suso. Il nome cercato è l'attaccante dell'Everton. Dal suo ghigno malefico c'è da giurare che galliani è più che vicino ad assicurarsi il giocatore cercato anche dalla Roma.

L'Inter si gode il suo Gagliardini d'oro, vende le seconde fila, vedi Ranocchia, e guarda con divertimento al futuro: Marco Verratti, per fare un esempio, è molto più che una idea.

