CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ News: piace Verre del Pescara. Le trattative 13 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS: PIACE VERRE DEL PESCARA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 13 GENNAIO 2017 – La Sampdoria lavora al rinnovo di Fabio Quagliarella. La firma dell'attaccante sul prolungamento è il vero colpo del calciomercato invernale, con l'attaccante pronto a sottoscrivere un nuovo contratto “a vita” con i blucerchiati, fino al 2019. Le due parti hanno raggiunto l'intesa: manca soltanto l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sul fronte delle cessioni, bloccata la trattativa con il Crotone per Ante Budimir: il croato, a un passo dai rossoblù, non si muove da Genova. Il motivo? La Sampdoria non è riuscita a chiudere per un obiettivo in entrata che sarebbe andato a prendere il posto di Budimir. Per quanto riguarda il mercato in entrata, da segnalare l'interesse del club ligure per il giovane Valerio Verre del Pescara: difficile aggiudicarsi il centrocampista degli abruzzesi già a gennaio. Più probabile aspettarsi un assalto più concreto nella prossima sessione estiva. Oltre a Verre, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino un altro baby talento: si tratta di Dimitri Bisoli del Brescia. Secondo Sky Sport, sarebbero stati avviati i primi contatti tra le parti, anche se in questo momento il Cagliari appare in vantaggio. Infine resta sempre in piedi l'ipotesi dello scambio di prestiti tra Luca Cigarini e Stefano Sensi con il Sassuolo. Visto l'infortunio di Magnanelli, lo scenario proposto da La Gazzetta dello Sport resta in piedi e stuzzica la Sampdoria.

