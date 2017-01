Calciomercato Fiorentina / News, si complica il rinnovo di Rodriguez: Inter alla finestra. Le trattative di oggi 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO FIORENTINA: NEWS, SI COMPLICA IL RINNOVO DI GONZALO RODRIGUEZ, L'INTER ALLA FINESTRA (OGGI 13 GENNAIO 2017) - Il calciomercato in uscita della Fiorentina vede il nome di Gonzalo Rodriguez, perno della difesa viola anche con mister Sousa. Il contratto del giocatore è in scadenza e secondo quanto riportato questa mattina da 'La Nazione' le trattative per il rinnovo sono attualmente bloccate. Se Gonzalo Rodriguez non dovesse prolungare il contratto con la Fiorentina una delle squadre più interessate al suo profilo è l'Inter, che vorrebbe arrivare al cartellino del difensore a parametro zero. Il procuratore di Rodriguez nell'ultima settimana ha incontrato proprio il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, per capire se possono esserci margini di trattativa sfruttando la situazione contrattuale del difensore della Fiorentina. Rodriguez è il punto fermo della difesa viola, probabile che nei prossimi mesi si discuta del rinnovo del contratto anche perché la Fiorentina non vorrebbe perderlo a parametro zero considerando che l'Inter è molto interessata alle sue prestazioni in vista del mese di giugno.

