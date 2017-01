Calciomercato Genoa / News, dopo Cataldi arriva Montoya? Le trattative in diretta di oggi 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO GENOA: NEWS, DOPO CATALDI ARRIVA MONTOYA? (OGGI 13 GENNAIO 2017) - In casa Genoa il presidente Preziosi aveva promesso un centrocampista entro la fine di questa settimana ed infatti Danilo Cataldi si allena già con la squadra di Ivan Juric dalla giornata di ieri. Il calciomercato rossoblù però non finisce qui: come riportato da 'Tuttomercatoweb' ora nel mirino del Genoa ci sarebbe Walter Montoya del Rosario Central. Il centrocampista classe '93 piace molto alla dirigenza rossoblù ed ha una valutazione di cinque milioni di euro, una cifra non particolarmente elevata che ha destato l'interesse di diversi club inglesi e spagnoli. Il Genoa starebbe pensando di concretizzare l'operazione il prossimo giugno ma non è detto che l'affare Montoya si sblocchi per approdare in Italia già in questo mese di gennaio. Il giocatore è una mezz'ala ma può giocare anche da mediano in un centrocampo a due, una caratteristica che piace molto a mister Juric. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, bisognerà battere la forte concorrenza sul giocatore di Spagna e Inghilterra.

