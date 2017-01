Calciomercato Lazio / News: Felipe Anderson, il Guangzhou offre 30 milioni. Le trattative in diretta di oggi 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS, FELIPE ANDERSON NEL MIRINO DELLO GUAGZHOU (OGGI 13 GENNAIO 2017) - La Cina mette gli occhi anche sulla Lazio di Claudio Lotito in questa sessione invernale del calciomercato e come sempre il nome caldo per le trattative è quello di Felipe Anderson. Secondo quanto riportato questa mattina da 'Radiosei' pare che nelle ultime ore nella Capitale sia arrivata un offerta per il talento brasiliano pari a 30 milioni di euro direttamente dal Guangzhou Evergrande, la squadra allenata in passato da Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. Felipe Anderson tornerà dopo il periodo di infortunio proprio domenica in occasione della partita contro l'Atalanta, e piace molto al tecnico del club cinese Scolari che vorrebbe affiancarlo in questa stagione a Jackson Martinez e Ricardo Goulart. Sei vittorie consecutive in campionato per il Guangzhou Evergrande che vuole rinforzarsi come le altre squadre cinesi con calciatori provenienti dall'Europa, dopo l'arrivo in Cina di Oscar e Witsel, oltre a quello di Carlos Tevez dal Boca Juniors in questa sessione di calciomercato invernale. La palla ora passa a Claudio Lotito che difficilmente vorrà privarsi di Felipe Anderson a stagione in corso.

