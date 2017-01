Calciomercato Torino / News, nel mirino Viviano della Sampdoria. Le trattative in diretta di oggi 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, PIACE VIVIANO DELLA SAMPDORIA (OGGI 13 GENNAIO 2017) - Non sarà facile per il Torino trattenere Joe Hart nella sessione estiva del calciomercato. Il portiere in prestito dal Manchester City ha un ingaggio troppo elevato per la società granata e la concorrenza per il suo cartellino si sta facendo sempre più elevata. Per questo motivo il Torino di Mihajlovic avrebbe messo gli occhi su Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria che già in estate era stato messo nel mirino prima dell'arrivo di Hart. Come riportato questa mattina da 'TuttoSport' Viviano ha il contratto con la Sampdoria fino al 2021 ma al momento risulta infortunato, e il club di Massimo Ferrero chiede almeno quattro o cinque milioni di euro per la cessione in estate. La trattativa infatti non potrà concretizzarsi in questo mese visto che Hart è il portiere titolare ed il Torino non potrebbe accollarsi un altro ingaggio elevato sulle spalle. Se Viviano dovesse essere ancora out, allora gli sguardi si sposterebbero su Skorupski dell'Empoli (portiere di proprietà della Roma).

