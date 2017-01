CALCIOMERCATO FIORENTINA / News: Bernardeschi parla del proprio futuro. Le trattative 14 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: PARLA BERNARDESCHI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 – Uno dei giocatori della Fiorentina più cercato in vista del calciomercato estivo è sicuramente Federico Bernardeschi. L'esterno offensivo viola è finito sul taccuino delle principali squadre del campionato italiano e non solo. In prima fila troviamo Milan e Inter, con i nerazzurri pronti a regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo giovane e italiano. Tuttavia, Bernardeschi ha provato a fare chiarezza in un'intervista rilasciata a La Repubblica: “Alla Fiorentina devo tutto. Proprio per questo motivo penso solo a essere lucido e a separare il lavoro sul campo dai discorsi sul calciomercato. Forse un anno fa sarei andato in confusione, ora no. Non ci penso. Voglio dare tutto quello che ho per la mia gente – ha concluso Bernardeschi - mettendoci il cuore e tutto quello che ho”. La Fiorentina non ha intenzione di privarsi del giocatore né l'esterno pare sia intenzionato a cambiare squadra. Bernardeschi resterà in Toscana anche la prossima stagione?

© Riproduzione Riservata.