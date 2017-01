CALCIOMERCATO LAZIO / News: El Ghazi accetta l'offerta del Lille. Le trattative 14 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: EL GHAZI ACCETTA L'OFFERTA DEL LILLE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - Il calciomercato della Lazio è ancora in stand by. L'obiettivo numero uno dei biancocelesti era Anwar El Ghazi, talento dell'Ajax per il quale sembrava tutto fatto. Nelle ultime ore, però, è arrivata la doccia fredda per il ds Tare: il Lille si è fatto avanti per l'olandese e ha messo sul piatto 7 milioni di euro. L'offerta non era straordinaria ma è arrivata con il tempismo giusto: la fumata bianca è dietro l'angolo. La Lazio, prima di poter effettuare operazioni in entrata, doveva cedere Filip Djordjevic: l'attaccante è rimasto nella Capitale, quindi il Lille ha approfittato dell'immobilismo laziale per soffiare El Ghazi ai biancocelesti. Sul fronte delle cessioni, secondo quanto riportato da Il Messaggero, bisogna segnalare due possibili addii al termine della stagione: quelli di De Vrij e Keita. Entrambi non sembrano intenzionati a rinnovare: il Manchester United è alla finestra.

