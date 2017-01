CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, COGNIGNI: VOGLIAMO TENERCI BERNARDESCHI E CHIESA. LE TRATTATIVE DI OGGI 15 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – Sono tanti i nomi in casa Fiorentina che fanno non poca gola in questa finestra di calciomercato invernale: dopo Badelj e Kalinic sono tanti altri i giocatori cercati da diversi top club, ma la dirigenza viola sembra ben decisa non voler far scappare via, per quanto possibile i propri gioielli. Almeno è questa l’impressione che si ricava dalle parole del presidente della Fiorentina Mario Cognigni, intervistato dal Corriere dello Sport, al quale ha affermato: “Sul mercato sappiamo come muoverci. E, cosa più importante di tutte, abbiamo la forza per difendere i propri campioni, compresi Bernardeschi e Chiesa". Mentre sul caso caldo Kalinic, il dirigente ha aggiunto: “Non si è fatto avanti nessuno concretamente. La filosofia della proprietà è semplice: non vogliamo indebolire la squadra ma al tempo stesso non è più il momento di comprare senza avere un ritorno. In passato, ci abbiamo provato.”.

