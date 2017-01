Calciomercato Genoa/ News, attesa per Montoya, i grifoni valutano le richieste. Le trattative di oggi 15 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO GENOA, NEWS: ATTESA PER MONTOYA, I GRIFONI VALUTANO LA PROPROSTA DEL CLUB ARGENTINO. LE TRATTATIVE DI OGGI 15 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)- Il nome caldo del calciomercato in casa Genoa è certamente quello di Walter Montoya, il centrocampista calse 1993 attualmente in maglia del club argentino del Rosario e da tempo nel mirino della dirigenza dei grifoni. Secondo le ultime notizie di mercato la trattativa tra il genoa e il club argentino per il cartellino di Montoya appare ben più che avviata, visto che i liguri hanno già presentato una proposta, poi ribattuta dalla dirigenza argentina e ora approdata al tavolo dei grifoni. Secondo i media argentino, il Genoa starebbe prendendo tempo per valutare con maggiore attenzione quanto richiesto dal Rosario, ovvero un accordo da 5 milioni di euro netti (contro i 5.5 lordi proposti inizialmente). Il cartellino di Montoya però non farebbe gola solo al Genoa, in questa finestra di calciomercato per il centrocampista si sono fatti avanti anche River Plate e Boca Juniors, oltre che alcuni club spagnoli i quali però non si sono ancora esposti più di tanto.

