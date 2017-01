Calciomercato Lazio/ News, Kishna pronto a partire: Galatasaray in pole position. Le trattative di oggi 15 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: KISHNA PRONTO A PARTITE, GALATASARAY IN POLE POSITION. LE TRATTATIVE DI OGGI 15 GENNAIO 2017 (ULTIMENOTIZIE IN DIRETTA) – Il calciomercato in casa Lazio presto vedrò un nuovo nome in uscita, si tratta di Ricardo Kishna, ala sinistra olandese classe 1995 in cerca dello spazio che Inzaghi finora non gli ha più di tanto concesso. Le ultime notizie di calciomercato a proposito del futuro dell’esterno provengono dal portale tematico tuttomercatoweb secondo cui a Kishna non sono bastate le 5 presenze in campionato finora collezionate (di cui solo due da titolare) e l’olandese sarebbe già con un piede fuori da casa Lazio in cerca di un club che gli conceda maggiore spazio in campo. Per il cartellino dell’olandese al momento si registra l’interessa da parte di diversi club europei perlopiù. Al momento le ultime voci di calciomercato infatti raccontano che Kishan piace molto a Galatasaray, Montpellier e un paio di club inglese, i quali però non sono ancora venuti allo scoperto. Dopo Cataldi, quindi il mal di pancia ha contagiato anche Kishna che non vede l’ora di mettersi alla prova con una maglia che lo possa valorizzare di più.

