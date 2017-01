Calciomercato Torino/ News. Hart: ho solo in mente i granata al momento. Le trattative di oggi 15 gennaio 2017 (ultime notizie)

CALCIOMERCATO TORINO, NEWS, HART: HO IN MENTE SOLO I GRANATA AL MOMENTO. LE TRATTATIVE DI OGGI 15 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE) – Uno dei nomi che al dirigenza del Torino vorrebbe blindare in granata è sena dubbio il suo portiere Joe Hart, arrivato in prestito dal Manchester City solo questa estate. Se l’intenzione è forte senza dubbio, la pratica potrebbe risultare molto difficile. Il cartellino dell’estremo difensore della nazionale inglese molto costoso e il suo appannaggio porrebbe risultare fino troppo gravoso per le casse del Torino. Il songo però rimane specialmente per i tifosi, che sperano di convincere Hart a rimanere nonostante i molti fattori a sfavore. Intanto Hart si mostra felice e sereno di questa destinazione, spendendo sulle colonne della Gazzetta dello Sport parole in questo senso molto significative. Il portiere, pur confermando di non interessarsi al momento al mercato ha aggiunto: “Ho conosciuto un'altra prospettiva di calcio, diversa. Vivo bene in una bella città, gioco in una squadra con gente e tifosi fantastici e ogni giorno imparo qualcosa. Non solo nel calcio. Futuro? Oggi ho in testa solo il Torino perché il mio unico focus è su oggi, al massimo penso alla partita di domani”.

