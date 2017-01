CALCIOMERCATO FIORENTINA / News, Kalinic tentato dalla Cina. Zarate al Watfrod? Le trattative 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: KALINIC TENTATO DALLA CINA. ZARATE AL WATFORD? ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Il calciomercato invernale potrebbe regalare un importante colpo di scena in casa Fiorentina. Nikola Kalinic, protagonista assoluto nella vittoria di domenica scorsa contro la Juventus, continua a essere nel mirino del Tianjin Quanjian. Il club cinese avrebbe offerto all'attaccante un quadriennale a 10 milioni di euro a stagione e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del giocatore. La Fiorentina, riporta La Gazzetta dello Sport, non ha ancora ricevuto p con ogni probabilità il trasferimento in Asia. Intanto c'è da monitorare con estrema attenzione anche la situazione relativa al futuro di Mauro Zarate. Superati i problemi fisici e personali, l'argentino ha intenzione di scendere in campo con maggiore continuità. A Firenze Zarate non è una prima scelta e, per questo motivo, ci sarebbero stati i primi contatti tra l'entourage del giocatore e il Watford. In caso di accordo, la Fiorentina si libererebbe di un contratto pesante e non dovrebbe opporre particolare resistenza all'ipotetico addio dell'ex Lazio.

