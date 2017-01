CALCIOMERCATO GENOA / News: c'è l'accordo per Montoya. Landre in prestito al Pisa. Le trattative 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: TROVATO L'ACCORDO PER MONTOYA. LANDRE AL PISA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Il Genoa sta per chiudere un importante colpo di calciomercato. I rossoblù hanno trovato l'accordo con Walter Montoya, centrocampista classe '93 in forza al Rosario Central. L'argentino costerà intorno ai 5,5 milioni di euro, le parti hanno già trovato l'accordo e, domani, o al massimo nei prossimi giorni (ma c'è anche chi parla di oggi), ci sarà la fumata bianca definitiva. Nel caso in cui la trattativa slittasse a giugno, il Genoa ha pronte valide alternative. Se Montoya slittasse al termine del campionato - secondo quanto riportato da Il Secolo XIX - il Grifone partirebbe all'assalto di Marvelous Nakamba: il mediano del Vitesse, impegnato attualmente in Coppa d'Frica con lo Zimbawe, costa tra i 2 e i 3 milioni di euro. Resta sempre caldissima anche la pista che porta a Hernanes. In ogni caso, il Genoa spera di chiudere il prima possibile per Montoya. Capitolo cessioni: Loick Landre, arrivato dal Lens, è stato ceduto al Pisa in prestito.

