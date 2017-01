Calciomercato Inter/ News, Perotto: Icardi è il punto fermo della squadra, Criscito piace ma costa (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER, NEWS: IL PARERE DI PIERPAOLO PEROTTO (ESCLUSIVA) – Si infittiscono le voci sui possibili nuovi colpi di calciomercato in casa Inter. Tante le domande che i tifosi si stanno al momento ponendo sulle possibili prossime mosse di mercato della dirigenza nerazzurra. Tra i nomi più caldi recentemente accostati proprio all’Inter troviamo senza dubbio quello di Thiago Motta, di cui i tifosi sognano un ritorno in nerazzurro dopo l’esperienza al Paris Saint Germain: con lui orbita in zona Inter anche Criscito, ora allo Zenit San Pietroburgo. La società nerazzurra rimane comunque nel mirino di tanti top club desiderosi di strappare da Milano qualche nome importante: l’Inter resisterà alle incredibili offerte dei club cinesi per Icardi di cui si vocifera in questa finestra di calciomercato? Biabiany potrebbe partire? Quale sarà il futuro di Kondogbia? Per rispondere a tutte queste domande abbiamo sentito il procuratore Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a Ilsussidiario.net.

Potrebbe tornare Thiago Motta? No, non credo proprio Pioli ha già una sua rosa di giocatori collaudati che stanno facendo molto bene. Thiago Motta poi non è più così giovane, non dovrebbe tornare all'Inter.

L'Inter potrebbe prendere Criscito dallo Zenit San Pietroburgo? Criscito è un ottimo giocatore, non c’è niente da dire. Costa però tanto, quindici milioni potrebbe essere la cifra necessaria per comprarlo. Trattare con lo Zenit San Pietroburgo poi non è facile, si va per comprare i giocatori importanti di questo club russo, spesso non ci si riesce. Come il caso di Witsel insegna, è la squadra russa che decide fino in fondo cosa fare.

Potrebbe forse contare la volontà di Criscito di tornare in Italia? Criscito prende un buon ingaggio in Russia, questo potrebbe essere un altro problema per il suo ritorno in Italia.

L'Inter resisterà alle offerte cinesi per Icardi? Ormai Icardi è un punto fermo dell'Inter. Dopo alcune polemiche, Icardi ha dimostrato tutto il suo valore, ha ripagato anche in questo campionato la fiducia dell'Inter. Non credo quindi che l'Inter lo voglia lasciare partire. Poi con chi lo sostituirebbe tra l'altro, non ci sono tanti attaccanti in grado di farlo...

Biabiany partirà? E' un buon calciatore, merita di giocare di più. Potrebbe finire al Bologna, con Donadoni che lo stima molto, che lo conosce bene.

Kondogbia resterà sicuramente all'Inter? Kondogbia sta dimostrando tutto il suo valore. Pioli lo sta facendo giocare nel suo ruolo, da mediano. Mancini lo faceva giocare da mezzala, come se fosse un altro Pogba. Merito quindi di Pioli che lo sta impiegando nel migliore dei modi. Penso quindi che Kondogbia rimarrà all'Inter.

